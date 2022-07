Trump over presidentsverkiezingen 2024: ‘Ik moet ons land redden’

De toespraak van Trump vond dinsdag plaats op een bijeenkomst van het America First Policy Institute. Beeld AP

De toespraak vond dinsdag plaats op een bijeenkomst van het America First Policy Institute, een conservatieve denktank die werd opgericht om de politieke agenda van Trump te steunen. De ex-president deed voor zijn aanhangers geen formele aankondiging over zijn politieke ambities, maar hij maakte wel duidelijk dat hij van plan is om zich met de politieke richting van het land te blijven bemoeien.

Trump verklaarde dat hij zich gedwongen voelt om politiek betrokken te blijven, ondanks de ‘vervolging’ door de speciale Congrescommissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool. “Ze willen mij beschadigen, zodat ik niet meer voor jullie kan gaan werken. Maar ik denk niet dat het zal lukken,” zei hij. “Als ik thuis zou blijven en gewoon rustig aan zou doen, zou de vervolging van Donald Trump onmiddellijk ophouden. Maar dat is niet wat ik zal doen. Ik moet ons land redden.”

Trump haalde nog verschillende keren uit naar de ‘schurken’ die die deel uitmaken van die onderzoekscommissie. Hij herhaalde ook de valse bewering dat hij in 2020 de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. “De eerste keer dat ik meedeed, heb ik gewonnen. En toen deed ik een tweede keer mee, en deed ik het nog veel beter,” verklaarde hij. “Wat een schande. Maar misschien zouden we het nog een keer moeten doen.” Zoals verwacht uitte Trump kritiek op de huidige regering en haalde hij onder meer de hoge inflatie en brandstofprijzen aan.

Hij focuste ook op binnenlandse veiligheid. “Ons land en de levens van onze burgers staan op het spel. We hebben geen tijd te verliezen. Ons land wordt door misdaad geteisterd op een manier die we nooit eerder gezien hebben,” aldus de ex-president, die zijn beweringen niet met cijfers ondersteunde.

Strafrechtelijk onderzoek

De niet onderbouwde uithalen van Trump komen op dezelfde dag dat The Washington Post meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie zich buigt over het reilen en zeilen van Trump. Het OM heeft hem op de korrel vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar de pogingen van de voormalige president om zijn verkiezingsnederlaag in 2020 ongedaan te maken.

Volgens de krant heeft het ministerie van Justitie inmiddels verschillende voormalige functionarissen van het Witte Huis geïnterviewd, waaronder de oud-stafchef van voormalig vicepresident Mike Pence, die maandag bevestigde dat hij had getuigd voor een speciale federale jury die de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 onderzoekt. Ook kijkt die jury naar de inspanningen van Trump en zijn bondgenoten om zijn nederlaag ongedaan te maken.

Dit nieuwe onderzoek verloopt onafhankelijk van de hoorzittingen van de Commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool.