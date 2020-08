Trump over boycot NBA: ‘Basketbalclubs zijn politieke organisaties’

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

“Ze zijn politieke organisaties geworden en dat is niet goed,” zei de Amerikaanse president desgevraagd over de basketbalclubs tijdens een briefing over de gevolgen van orkaan Laura. “Ik weet niet veel over het protest van de NBA. Wat ik wel weet, is dat de kijkcijfers heel slecht zijn.”

Of er vanaf vrijdag wel weer gespeeld kan worden, moet blijken uit een vergadering van de NBA. Volgens bronnen zijn de spelers het erover eens: zij zouden toch weer het veld op willen. De play-offs liggen vanaf woensdag stil nadat de Milwaukee Bucks uit protest niet wilde spelen.

Beeld Hollandse Hoogte/EPA

Politiegeweld

Spelers van de Milwaukee Bucks protesteerden tegen het neerschieten van Jacob Blake in Wisconsin, die afgelopen zondag door een politieagent van dichtbij in zijn rug werd geschoten. Het leidde tot een nieuwe golf aan protesten in de VS tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al na de dood van George Floyd.

De wedstrijdleiding van de NBA besloot vervolgens - onder zware druk van de spelers - ook een streep te halen door de voor woensdag geplande duels: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers.

Voor donderdag stonden de duels: Utah Jazz - Denver Nuggets en Dallas Mavericks - LA Clippers op het programma. Die gaan dus ook niet door.