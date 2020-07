Trump oppert uitstel ‘inaccurate en frauduleuze’ verkiezingen

Voor het eerst heeft de Amerikaanse president Trump hardop gesuggereerd dat de verkiezingen van november kunnen worden uitgesteld. Dat deed hij op vrijwel hetzelfde moment als dat de slechtste economische cijfers ooit werden gepresenteerd.

Gezien de coronasituatie in de Verenigde Staten — in absolute getallen veruit het zwaarst getroffen land van de wereld — lijkt de kans klein dat er in november verkiezingen kunnen worden gehouden zoals de Amerikanen die gewoon zijn. In een recent onderzoek van het Pew Research Center gaf 66 procent van de ondervraagden bovendien aan zich ongemakkelijk te voelen bij het idee om middenin de pandemie naar het stembureau te moeten komen.

Een alternatief zou schriftelijk stemmen zijn. Eerder deze maand lieten zes staten — California, Utah, Hawaï, Colorado, Oregon and Washington — al weten iedere kiezer een schriftelijk stembiljet te sturen. Maar de Amerikaanse president Donald Trump maakt al maanden duidelijk dat hem dat een uitermate slecht idee lijkt.

Geen bewijs

Zo uitgesproken als in zijn tweet van donderdag, heeft hij dat echter nog niet gedaan. ‘Verkiezing uitstellen tot mensen fatsoenlijk en veilig kunnen stemmen???,’ vroeg de president zich op Twitter luid en duidelijk af. Anders staan de Verenigde Staten volgens hem op voorhand de meest ‘INACCURATE EN FRAUDULEUZE (sic)’ verkiezingen in de geschiedenis te wachten.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 juli 2020

Bewijzen voor die stelling heeft de president nog nooit overlegd en dat doet hij ook deze donderdagmiddag niet. Sterker nog, verschillende onderzoeken – zelfs onlangs nog van de conservatieve Heritage Foundation – hebben aangetoond dat schriftelijk stemmen bij eerdere verkiezingen nauwelijks tot fraude heeft geleid.

Ergste krimp sinds de jaren 40

Het dreigement valt precies samen met de presentatie van de slechtste kwartaalcijfers uit de Amerikaanse geschiedenis en de ergste krimp sinds de jaren 40. Volgens het Bureau of Economic Analysis, onderdeel van het ministerie van Handel, is de Amerikaanse economie als gevolg van de coronacrisis de afgelopen drie maanden met bijna 32,9 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. De Amerikaanse werkloosheid kruipt richting de 15 procent — net nog net iets meer dan het verschil tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden in de peilingen. Die van Ipsos dicht de voormalig vicepresident 57 procent van de stemmen toe, tegenover 43 procent voor Trump.

Uitstel: kan dat?

Verkiezingen zijn heilig in de Verenigde Staten, het land dat zich graag als lichtend voorbeeld van een democratie ziet. Nog nooit heeft een president- of presidentskandidaat zich niet neergelegd bij de uitslag van verkiezingen. Uitstel alleen al suggereren, ligt daarom gevoelig.

De verkiezingen zijn zo heilig, dat ze al sinds 1845 op de eerste dinsdag ná 1 november worden gehouden. Dat is dit jaar op 3 november. Er moet in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat een meerderheid zijn voor een nieuwe datum. Gezien de extreme verdeeldheid binnen de volksvertegenwoordiging, is de kans dat die er komt minimaal.

Dus werpt zich de vraag op hoe Trump van plan is dat uitstel voor elkaar te krijgen. De situatie die door de coronacrisis is ontstaan is zo zeldzaam, dat de Amerikaanse kieswet het scenario nog niet heeft uitgedokterd.

Een ding is zeker: op 21 januari staat een nieuwe inauguratie gepland. Als dan niet officieel duidelijk is of Trump is herkozen of dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten is, schuift de verantwoordelijkheid door. Dan wordt Mike Pence de president.