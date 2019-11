Trump: ‘Openbare hoorzittingen een schande’

Alexander Vindman tijdens de openbare hoorzitting. Beeld AFP

Trump had eerder op Twitter twee van de getuigen van dinsdag aangevallen: luitenant-kolonel Alexander Vindman, de belangrijkste Oekraïne-expert van het Witte Huis en Jennifer Williams, een assistent van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Dinsdag zei Trump in het Witte Huis tegen verslaggevers dat hij Vindman helemaal niet kende.

Tijdens de hoorzittingen in het impeachment-onderzoek herhaalde Vindman zijn kritiek op het telefoongesprek van president Donald Trump met zijn Oekraïense collega, Volodimir Zelenski.

Vindman, lid van de Nationale Veiligheidsraad, noemde dinsdag voor de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het ‘ongepast’ dat de president vroeg om een ​​onderzoek naar een politieke tegenstander. De Oekraïne-expert zei ook dat hij werd uitgesloten van meerdere bijeenkomsten, nadat hij zijn zorgen over het telefoongesprek had geuit.

Ook Williams, medewerker van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, sprak tijdens de hoorzitting opnieuw haar bezorgdheid uit over het telefoontje.

‘Ongewoon’

Beiden hadden het controversiële telefoongesprek op 25 juli in het Witte Huis gehoord. Trump had Zelenski daarin aangemoedigd om de rol van zijn Democratische rivaal Joe Biden in Oekraïne te onderzoeken. Trump zou daarbij militaire hulp aan Oekraïne hebben gebruikt als drukmiddel.

Zowel Vindman als Williams hadden eerder achter gesloten deuren in het Congres getuigd in de kwestie-Oekraïne. De transcripties van deze verhoren werden later gepubliceerd. Sinds vorige week zijn de verhoren ook in het openbaar.

Williams zei tijdens de hoorzitting op dinsdag dat het telefoongesprek van Trump met Zelenski ‘ongewoon’ was. Reden is dat het gesprek een ‘schijnbaar binnenlandse politieke kwestie’ betrof.