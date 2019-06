Trump op staatsbezoek: even twitteren voor de thee met Prins Charles

Nog voor de Air Force One veilig aan de grond was, was de eerste belediging van Donald Trump aan een Britse tegenstander al een feit. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, met wie hij al vaker in de clinch lag, noemde hij op Twitter ‘een ijskoude loser’.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! Donald J. Trump

Na de landing stapten Donald en Melania Trump in een helikopter richting de eerste afspraak van het driedaagse staatsbezoek: een ceremoniële ontvangst in de tuin van Buckingham Palace. Daarna volgde een kopje thee met Prins Charles.

Op straat schalt het geluid van protest. Naar schatting laten in Londen honderdduizenden tot wel een miljoen mensen de komende dagen op straat weten wat ze van de Amerikaan vinden. Het grootste protest is dinsdag op Trafalgar Square, waar Trump dan een afspraak heeft met demissionair premier Theresa May.

De opblaasbare baby-Trump is dan ook weer van de partij – de Londense burgemeester gaf daarvoor net als in 2018 toestemming.

Politieke crisis

Het weekend voor het staatsbezoek had Trump al wat stevige uitspraken gedaan over het land en legde hij in Britse media uit hoe hij de politieke crisis in het land zou oplossen. Hij zei in The Sun dat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, een ‘uitstekende’ premier zou zijn.

De dag erna noemde hij Nigel Farage van de Brexit Party de aangewezen persoon om de brexitonderhandelingen met de EU te leiden. “Ik mag Nigel graag. Hij heeft veel te bieden, hij is slim,” aldus Trump. “Ze zullen hem niet sturen, maar denk er eens aan hoe goed ze het zouden doen als ze dat wel deden.”

Nog een advies van de Amerikaanse president aan de Britten: als jullie geen goede deal krijgen van de EU, moeten jullie weglopen van de onderhandelingstafel. En: weiger te betalen voor de scheiding met de EU. Brussel wil een vergoeding van 44 miljard euro.

Bangmakerij

Het bezoek van Trump is geen werkbezoek, maar een langverwacht staatsbezoek. Hij is dan ook niet door May, maar door de koninklijke familie uitgenodigd, en zal met hen ook liefst vier ontmoetingen hebben. Door Trumpcritici wordt uitgekeken naar het gesprek met de zeer ‘groene’ prins Charles. Die maakt zich druk om klimaatverandering – iets wat Trump afdoet als bangmakerij.

De enige royal die niet aanwezig is bij de vier ontmoetingen, is Meghan Markle. De hertogin van Sussex is met zwangerschapsverlof na de geboorte van zoontje Archie. Althans, dat is de officiële verklaring. Dat de Amerikaanse voormalige actrice geen fan is van de Amerikaanse president, weten we al sinds 2016, toen ze hem in een talkshow een ‘vrouwenhater’ en ‘polariserend’ noemde. Trump noemde haar dit weekend in The Sun ‘gemeen’.