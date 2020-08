Trump onderbreekt persmoment na schoten bij Witte Huis

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

De abrupte onderbreking kwam er nadat een medewerker van zijn team hem iets in het oor fluisterde en hem uit de perszaal escorteerde. Enkele minuten later keerde Trump terug. De president meldde dat er een schietincident had plaatsgevonden buiten het Witte Huis.

Trump liet weten dat hij door veiligheidsagenten naar zijn kantoor was gebracht. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin werd uit de zaal verwijderd.

De dader werd door de veiligheidsdienst neergeschoten en overmeesterd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hoe ernstig de man eraan toe is, is niets bekend. Ook het motief van de dader is nog onduidelijk.

US President Donald Trump leaves news conference after reports of shooting outside White House https://t.co/VKj77JRawI pic.twitter.com/NLVB70nr2w — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 10 augustus 2020

51-jarige man

De Amerikaanse veiligheidsdienst meldde later in een verklaring dat een 51-jarige man een medewerker van de beveiligingsdienst benaderde en zei dat hij gewapend was. Daarop rende de man op de bewaker af en leek hij naar een ‘voorwerp’ in zijn kleding te grijpen. De verdachte zou daarbij een schiethouding hebben aangenomen, waarop de bewaker besloot het vuur te openen en de man in de borst trof. Naast de verdachte werd ook de bewaker na het schietincident naar een ziekenhuis overgebracht.

Twee politiebronnen zeggen tegen nieuwszender CNN dat de verdachte ongewapend was. Een regeringsfunctionaris stelt juist dat er sprake was van een schutter in de buurt van het Witte Huis die is ingerekend. De Amerikaanse veiligheidsdienst bevestigt dat de gearresteerde man niet langs het hek rond het Witte Huis is gekomen.