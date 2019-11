Trump noemt openbare verhoren ‘bedrog door nutteloze Democraten’

‘Een totaal impeachment-bedrog door de nutteloze Democraten.’ Zo reageerde de Amerikaanse president Donald Trump in alle vroegte via Twitter in de aanloop naar de eerste verhoren in het openbaar tegen zijn mogelijke afzetting.

Vanaf woensdag zullen getuigen voor het eerst publiekelijk worden ondervraagd in het Amerikaanse Congres. Op de agenda staan woensdag een diplomaat van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse waarnemend ambassadeur in Oekraïne, William Taylor. De topdiplomaat wordt beschouwd als de belangrijkste getuige van de Democraten.

De Democraten hebben de afgelopen weken talloze getuigen achter gesloten deuren ondervraagd, waaronder diplomaten zoals Taylor, een luitenant-kolonel, Oekraïense experts van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad en ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Van meerdere niet-openbare verklaringen maakten de Democraten sinds vorige week schriftelijke versies openbaar.

De openbare hoorzittingen ‘zijn bedoeld om de feiten voor het Amerikaanse volk aan het licht te brengen’, zei Adam Schiff, die het onderzoek van de Democraten leidt. De Democraten beschuldigen Trump ervan de Oekraïense regering onder druk te hebben gezet een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

Hunter Biden zat tot april in het bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma, waartegen een justitieel onderzoek liep. Trump beschuldigt Joe Biden ervan in zijn vroegere rol als vicepresident pogingen te hebben ondernomen zijn zoon te beschermen tegen de Oekraïense rechterlijke macht.

Taylor verklaarde in zijn niet-openbare getuigenis in oktober dat Trump opzettelijk militaire hulp aan Oekraïne had opgeschort die het Congres al had goedgekeurd, om Biden schade toe te brengen. Volgens hem zou Oekraïne het geld pas moeten krijgen als de Oekraïense president Volodimir Zelenski publiekelijk een onderzoek aankondigde.