Trump noemt Johnson juiste man voor brexit

Beeld EPA

Trump liet weten achter hem te staan en noemde hem ‘de juiste man’ om Groot-Brittannië uit de Europese Unie te loodsen. “Ik zeg dat al een lange tijd,” voegde Trump eraan toe.

Trump beloofde Groot-Brittannië een ‘fantastische’ handelsovereenkomst met de VS voor de periode na de brexit. Hij sprak van ‘een zeer grote handelsovereenkomst, groter dan ooi die snel zal worden gerealiseerd’. Op de vraag hoe snel de onderhandelingen over een Amerikaans-Britse handelsovereenkomst zouden kunnen worden afgerond, zei Trump ‘vrij snel, wij voorzien geen probleem’.

Johnson feliciteerde Trump op zijn beurt met de kracht van de Amerikaanse economie, die volgens hem ‘groots’ is. Wel sprak hij zijn bezorgdheid uit over de handelsspanningen tussen de VS en China.

De twee ontmoetten elkaar tijdens een werkontbijt in de marge van de G7, de top van de grote geïndustrialiseerde landen, in de Franse badplaats Biarritz.