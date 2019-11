Trump naar Hooggerechtshof om belastingzaak

Beeld AFP

Vorige maand hield het Hof van Beroep al een uitspraak van een lagere rechtbank in stand. Daarin wordt het Huis van Afgevaardigden dat de financiële gegevens wil inzien in het gelijk gesteld. Trumps advocaat Jay Sekulow zei dat hij de uitspraak gaat aanvechten bij het hooggerechtshof.

Het door de Democraten geleide lagerhuis heeft eerder dit jaar Trumps accountantskantoor Mazars LLP een dagvaarding gestuurd. Daarin wordt gevraagd naar de financiële gegevens van de president over de afgelopen acht jaar. Die zijn volgens het Huis nodig om te bepalen of Trump zich aan de wet heeft gehouden en of de regels moeten worden aangescherpt.

Trump vindt dat er geen gegronde reden is voor de inzage en dat de Democraten alleen maar op zoek zijn naar een politiek instrument om tegen de president te gebruiken, nu en in aanloop naar de verkiezingen van 2020.