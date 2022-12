Trump moet vervolgd worden voor bestorming Capitool, adviseert Amerikaans parlement

Uit de conclusies van maandenlang onderzoek is volgens de commissieleden duidelijk dat Trump medeverantwoordelijk is voor de bestorming van het Capitool. Beeld REUTERS

De commissie adviseert justitie strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen Trump en nam die beslissing vandaag unaniem na een maandenlang onderzoek naar de feiten. De commissie beschuldigt de Republikeinse ex-president onder meer van samenzwering en het bijdragen aan een opstand.

De leden, zeven Democraten en twee Republikeinen, begonnen om 13.00 uur lokale tijd (18.00 uur Belgische tijd) met het voorstellen van de conclusies van hun maandenlange onderzoek naar wat er op 6 januari 2021 gebeurde. Een duizendtal mensen werd gehoord, een berg aan documenten werd doorgenomen en onderzocht en er waren verschillende zeer gemediatiseerde openbare zittingen. Uit die conclusies is volgens de commissieleden duidelijk dat Trump medeverantwoordelijk is voor de bestorming van het Capitool.

Een stem uitbrengen in de Verenigde Staten is een daad van geloof en hoop, zei Democraat Bennie Thompson bij de opening van het debat. “Dat geloof in ons systeem is een fundament van de Amerikaanse democratie. Als het vertrouwen beschadigd is, is de hele democratie beschadigd. Donald Trump heeft dat vertrouwen beschadigd. Hij verloor de verkiezingen in 2020 en wist het, maar heeft toch geprobeerd om aan de macht te blijven.”

Ongeschikt

Volgens Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie Trump, is die laatste ongeschikt om ooit nog de macht te hebben. “Wie zich zo gedraagt op dat moment, mag nooit meer een machtspositie bekleden in dit land,” zei ze. De stemming van de commissie is voornamelijk symbolisch, de leden kunnen de ex-president niet zelf aanklagen. Uiteindelijk moet de minister van Justitie beslissen of tot vervolging wordt overgegaan of niet.

Het Capitool werd op 6 januari 2021 bestormd door aanhangers van toenmalige president Trump, die de verkiezingen twee maanden eerder had verloren. Hij had zijn volgers opgeroepen zich tegen de uitslag te verzetten, die op dat moment door het parlement werd bekrachtigd. Bij de ongekende stormloop, die als aanval op de democratie wordt gezien, vielen vijf doden en werden honderden mensen vervolgd voor gewelddaden.