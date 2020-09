Trump kondigt spoedige nominatie nieuwe opperrechter aan

President Donald Trump. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Ginsburg overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd. Ze kampte al tien jaar met verschillende vormen van kanker.

“We zijn in deze machtspositie gezet om beslissingen te nemen voor de mensen die ons hebben gekozen. Als belangrijkste functie wordt alom beschouwd de selectie van de rechters van het Hooggerechtshof. We houden ons aan deze verplichting, zonder vertraging,” schreef Trump op Twitter.

Mocht Trump een nieuwe conservatieve rechter benoemd weten te krijgen, dan hebben de conservatieven een meerderheid van zes tegen drie rechters in het hof. Progressieve Amerikanen zijn bang dat de rechters dan bijvoorbeeld het recht op abortus zullen terugdraaien. Dat is een lang gekoesterde wens van veel Republikeinen.

Felle strijd

Mocht de Senaat werkelijk de nominatie van Trump in stemming brengen voor de verkiezingen op 3 november dat wacht het land een felle politieke en juridische strijd. Vooral de Democraten zullen alles uit de kast willen halen om een snelle benoeming te voorkomen. De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell heeft al gezegd snel een kandidaat in stemming te willen brengen als Trump iemand nomineert.

De Republikeinen hebben nu nog een meerderheid van 53 tegen 47 zetels in de Senaat. Maar enkele leden hebben in het verleden gezegd niet voor een nieuwe kandidaat te willen stemmen zo vlak voor de verkiezingen. Met name Republikeinse Senaatskandidaten die achter staan in de peilingen, zien het niet zitten om controversiële beslissingen te nemen uit angst voor een electorale afstraffing in november.

Nieuwe president

In 2016 wist McConnell bijna een jaar lang een nominatie van president Barack Obama tegen te houden. Hij gaf toen als reden dat in het jaar voor de verkiezingen de Senaat de voordracht van nieuwe kandidaten aan de nieuw gekozen president toebehoort. Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, heeft al gezegd dat hij McConnell aan die belofte uit 2016 zal houden.

Om dat kracht bij te zetten tweette Schumer zaterdag exact dezelfde tekst als McConnell schreef ruim vier jaar geleden. “Het Amerikaanse volk zou een stem moeten hebben in de selectie van zijn volgende rechter van het Hooggerechtshof. Daarom moet deze vacature niet worden ingevuld totdat we een nieuwe president hebben.”