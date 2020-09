Trump kiest met reis naar Kenosha vol voor de aanval

MANDEL NGAN / AFP Beeld Hollandse Hoogte\AFP

De gouverneur en de burgemeester hadden het liever niet gehad. “Ik vrees dat uw aanwezigheid onze pogingen tot verzoening geen goed zal doen,” zei de gouverneur van Wisconsin, Tony Evers. “Het zou, denk ik, beter zijn geweest als hij een andere keer was gekomen,” zei de burgemeester van Kenosha, John Antaramian.

President Donald Trump, over hem ging het, trok zich niks aan van alle bedenkingen. Hij is dinsdag gewoon in Kenosha, die geplaagde stad aan Lake Michigan, iets ten noorden van Chicago. Daar werd vorige week niet alleen Jacob Blake, een ongewapende zwarte man, door de politie zeven keer in de rug geschoten (hij leeft nog wel, maar op het randje). Het is ook de plek waar een 17-jarige jongen, Kyle Rittenhouse uit de naburige staat Illinois, ervan wordt verdacht twee mensen te hebben doodschoten tijdens nachtelijke rellen.

Trump landde in de buurt met zijn Air Force One en ging daarna naar Kenosha. De president wil met eigen ogen de vernielingen te willen zien die demonstranten in de stad hebben aangericht, zo gaf hij eerder aan. Hij maakte een toer door de stad om die schade op te nemen bij een uitgebrande meubelzaak en bezocht daarna het crisiscentrum dat was ingericht in een middelbare school om er de nationale garde te eren. Ook zal de president er - zo luidt de agenda - meedoen aan een rondetafeldiscussie met de lokale autoriteiten en ondernemers.

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Brandpunt

Kenosha is samen met Portland, de hoofdstad van de westelijke staat Oregon, deze dagen het brandpunt van geweld tussen linkse en rechtse groepen. In Portland viel ook een dodelijk slachtoffer, het derde van vorige week. Aaron J. Danielson, een aanhanger van president Trump, werd zaterdag doodgeschoten na een politieke bijeenkomst. Deze steden en het geweld dat daar maar blijft escaleren, hebben de verkiezingscampagnes van de Republikein Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden een kant op gestuwd die veel mensen angst inboezemt.

De strijd gaat nu niet meer alleen over corona of de economie, maar over wie er schuld heeft aan de ongeregeldheden en hoe die het best kunnen worden ingedamd. Waarnemers vrezen dat de tegenstellingen, en daardoor wellicht ook het geweld, hierdoor alleen maar zullen toenemen. “Niemand is veilig in het Amerika van Joe Biden,” zei Trump vorige week op de Republikeinse Conventie. De impliciete boodschap: die slappe Democraat zal als president niet in staat zijn om het rellen en schieten tegen te houden.

Prompt sloeg Biden terug, tijdens een speech in Pittsburgh (niet toevallig de belangrijkste stad in een zeer belangrijke swing state): “Is er echt iemand die gelooft dat er minder geweld zal zijn in Amerika als Trump president blijft?” En: “Trump mist elk moreel leiderschap om het geweld te stoppen. Sterker: hij heeft het zelf aangewakkerd.”

Trumps bezoek aan Kenosha laat zien welke tactiek Trump heeft gekozen: hij gaat vol in de aanval. Er staat geen bezoek aan de familie van Jacob Blake op de agenda, maar de president heeft wel Kyle Rittenhouse een hart onder de riem gestoken door te suggereren dat zijn dodelijke actie waarschijnlijk zelfverdediging betrof. Eerder al schoof hij de burgemeester van Portland terzijde. Die vroeg hem om te komen overleggen, maar kreeg via Twitter te horen dat hij een ‘dummy’ is.

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

George Floyd

Het huidige geweld vindt zijn oorsprong in de demonstraties van de Black Lives Matter-beweging. Die begonnen nadat de zwarte George Floyd drie maanden geleden bij een arrestatie om het leven kwam. Langzaam maar zeker traden er meer spanningen op, zeker toen Trump besloot om federale troepen naar hotspot Portland te sturen. De president heeft steeds gezegd geen rellen te accepteren.

Het lijkt er nu op dat rechtse groeperingen het strijdperk hebben betreden om Trump in deze te steunen. Ze hebben namen als Patriot Prayer (waar Aaron Danielson lid van was), Armed Citizizens to Protect our Lives and Properties (Gewapende burgers om ons leven en bezit te beschermen) en Kenosha Guard. Ze zien zichzelf als ordehandhavers en zeggen in actie te komen om de politie te beschermen. Ook Kyle Rittenhouse, de verdachte van twee moorden, heeft verklaard dat hij gewapend naar Kenosha was afgereisd om lokale winkeliers bij te staan.

De law and order-aanpak van Trump levert hem punten op. De voorsprong van Joe Biden, die tot nu toe steeds Black Lives Matter heeft gesteund, is aan het slinken. Een peiling in Wisconsin, ook een belangrijke swing state, laat zien dat gematigde Republikeinen het geweld zat zijn en overwegen hun stem aan Trump te geven. Zelfs Democratische kiezers zijn aan het twijfelen geslagen, ook al heeft Biden het geweld veroordeeld.

Kellyanne Conway, een belangrijke adviseur van Trump, maakte vorige week duidelijk dat Trump kan profiteren van de onrust in plaatsen als Kenosha: “Hoe meer chaos en anarchie en vandalisme en geweld, hoe helderder de keuze voor een president die uitblinkt in openbare veiligheid en law and order.”