Trump: Justitie doet onderzoek naar doden zwarte man door politie

Demonstranten in Minneapolis na de dood van George Floyd. Beeld EPA

Floyd overleed maandag nadat een agent lang een knie op de nek van Floyd hield tijdens diens arrestatie.

“Op mijn verzoek zijn de FBI en het ministerie van Justitie al begonnen met een onderzoek naar de tragische dood in Minnesota van George Floyd,” aldus de president op Twitter. “Ik heb gevraagd of dit onderzoek snel kan worden gedaan.”

Vervolging

De agent die Floyd doodde en drie collega’s die ook betrokken waren bij de arrestatie, zijn dinsdag ontslagen. De burgemeester van Minneapolis riep woensdag nog op tot vervolging van de dader. “Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies,” aldus burgemeester Jacob Frey.

De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling met de politie. Nadat Floyd naar de grond was gewerkt, hield een agent minutenlang zijn knie op de nek van Floyd. Ook toen Floyd zei dat hij geen adem meer kon halen en omstanders de agent vroegen zijn knie van de keel te halen, deed hij dat niet.

Een ambulance bracht de man nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij korte tijd later, aldus de politie.

‘Levenslang’

De familie Floyd wil dat de agenten worden vervolgd voor moord. “Ze hebben hem slechter behandeld dan een dier,” zei zijn broer Philonise Floyd tegen CNN. “Ze hebben een leven genomen − ze verdienen levenslang.”

In meerdere plaatsen protesteren mensen tegen politiegeweld. Onder meer in Minneapolis en Los Angeles zijn mensen de straat opgegaan om hun woede te uiten over het geweld door agenten. In Minneapolis is het de tweede dag op rij dat er wordt geprotesteerd. Daar zijn rellen uitgebroken waarbij agenten met stenen en flessen werden bekogeld. Op beelden van lokale media is te zien dat mensen van het protest gebruikmaken door een winkel te plunderen.