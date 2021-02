Trump gevraagd onder ede te getuigen over opstand

Donald Trump. Beeld REUTERS

De zogenoemde impeachmentmanagers van het Huis van Afgevaardigden geven hem in een brief de mogelijkheid de getuigenis maandag al af te leggen, een dag voor het begin van het proces. De getuigenis inclusief kruisverhoor moet uiterlijk volgende week donderdag worden afgelegd, schrijft Jamie Raskin, die als hoofd van het aanklagersteam fungeert.

Als Trump weigert, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de beoordeling van zijn daden, of het gebrek daaraan, rond de bestorming van het parlement in Washington op 6 januari, aldus Raskin. Hij vraagt Trump uiterlijk vrijdag te reageren op de brief.

De Democraten in het parlement stellen dat Trump in een toespraak zijn aanhangers heeft opgehitst om in opstand te komen. Raskin schrijft dat er overweldigend bewijs is dat Trump ongrondwettelijk heeft gehandeld. De oud-president heeft dat in een verweer weersproken, maar volgens Raskin heeft hij daarbij allerlei feitelijke beweringen terzijde geschoven.

Senatoren van zowel Democratische als Republikeinse huize willen het impeachmentproces kort houden. De kans dat Trump schuldig wordt bevonden wordt klein geacht, omdat daarvoor naar verwachting onvoldoende steun is onder Republikeinse senatoren.