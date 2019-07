Trump gaat Zweedse collega vragen naar reden opsluiting rapper

De 30-jarige A$AP Rocky werd begin deze maand opgepakt na een vechtpartij in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Hij wordt beschuldigd van het mishandelen van twee mannen. Volgens de rapper zou het echter anders liggen. In een filmpje dat hij plaatste is te zien dat de mannen zijn koptelefoon afpakken, waarna de rapper en zijn vrienden het duo in elkaar trappen.

Eerder werd al bekend dat de rapper naar eigen zeggen onder inhumane omstandigheden wordt vastgehouden in Zweden. Inmiddels zouden zijn omstandigheden zijn verbeterd.

Volgens Trump ‘zouden veel mensen graag op korte termijn een oplossing willen zien’. Half augustus staat er een optreden gepland van A$ap Rocky op Lowlands.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!