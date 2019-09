Trump en NAVO herdenken aanslagen 11 september

Beeld AP

Het is woensdag achttien jaar geleden dat terroristen de aanslagen van 11 september 2001 pleegden waardoor New York, Washington en Shanksville werden getroffen. Daarbij vielen bijna 3000 doden.

De ceremonie in de tuin van het Witte Huis begon om 8.46 uur, de tijd dat het eerste passagiersvliegtuig in de noordtoren van het WTC vloog. Om 9.03 volgde een tweede vliegtuig in de zuidtoren. Later die ochtend stortten beide gebouwen in. Daarbij kwamen ruim 2700 mensen om het leven. Ook vlogen terroristen een toestel in het Pentagon en stortte een vierde gekaapt toestel neer in een veld in de plaats Shanksville in Pennsylvania.

Bij de herdenking waren overlevenden, nabestaanden van de slachtoffers en hulpverleners aanwezig. Later woensdag woonde Trump ook nog de herdenking bij het Pentagon bij. Bij die aanslag kwamen 184 mensen om het leven en werd het gebouw door de impact van het vliegtuig zwaar beschadigd.

Taliban

In een toespraak bij de ceremonie beloofde Trump de Taliban hard aan te vallen. Die belofte komt enkele dagen nadat Trump een geheim vredesoverleg met Talibanleiders had afgeblazen. Dat gebeurde nadat de Taliban de verantwoordelijkheid hadden opgeëist voor een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Die kostte een Amerikaanse militair en elf andere mensen het leven.

In New York werden tijdens een ceremonie op 9/11 Memorial Plaza de namen van alle slachtoffers voorgelezen door betrokkenen en nabestaanden.

Militair bondgenootschap

De slachtoffers van 11 september 2001 werden ook bij de NAVO in Brussel herdacht met een plechtigheid. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg herinnerde eraan dat na de terroristische aanslag artikel 5 voor de eerste en tot nu toe enige keer in de geschiedenis van het militaire bondgenootschap in werking is gesteld.

Volgens die regel wordt een gewapende aanval op een NAVO-lid beschouwd als een aanval op alle leden. Dit leidde ertoe dat Nederland en tal van andere NAVO-staten deel gingen nemen aan de oorlog tegen de Taliban in Afghanistan en de terroristische organisatie al-Qaeda in onder meer Afghanistan en Irak.