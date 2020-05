Trump dreigt met sluiting social mediabedrijven

De Amerikaanse president Donald Trump. Beeld EPA

Eerder op de dag reageerde Trump al woedend op het besluit van Twitter om gebruikers te waarschuwen dat tweets van de president ‘mogelijk misleidende informatie’ bevatten.

‘Republikeinen hebben het gevoel dat social media-platforms conservatieven de mond snoeren. We gaan hen stevig reguleren of sluiten omdat we dit nooit kunnen toestaan,’ aldus Trump op Twitter. Vervolgens beschuldigde de president Twitter ervan dat het ook in 2016, toen hij de presidentsverkiezingen won, zou hebben geprobeerd om conservatieven te censureren. ‘We kunnen een meer verfijnde variant daarvan niet opnieuw laten plaatsvinden,’ vervolgt Trump. ‘Net zoals we stemmen per post op grote schaal niet kunnen laten gebeuren.’



Trump beweerde eerder op Twitter dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand zou werken. Onder die tweets plaatste Twitter eerder woensdag een link met de tekst: ‘Lees hier de feiten over verkiezingen per post’. Gebruikers die de link aanklikten kwamen bij informatie van bronnen als CNN, The Washington Post en andere media die experts hebben gesproken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat per post stemmen zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude.

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mei 2020

‘Misleidende informatie’

Volgens een woordvoerder van Twitter bevatten de tweets van Trumps in kwestie ‘potentieel misleidende informatie’. Het bedrijf is van plan om vaker te waarschuwen bij tweets die mogelijk misleidend zijn. “In de toekomst kunnen we deze labels en waarschuwende boodschappen vaker gebruiken om aanvullende uitleg of verheldering te geven in situaties waar het risico op schadelijke gevolgen niet zo groot is, maar waar mensen wel in de war kunnen raken of misleid kunnen worden. Dit maakt het gemakkelijker om feiten te vinden en geïnformeerd besluiten te nemen over wat mensen op Twitter zien.”

Twitter lag onder vuur omdat het eerder niets deed met berichten van Trump, die geregeld bol staan van beledigingen en valse beweringen.