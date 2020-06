Trump dreigt het leger in te zetten tegen massale demonstraties

President Donald Trump pledged to end looting and violence in major cities, saying he would deploy the U.S. military if state governors refused to call out the National Guard https://t.co/5t60wbT9N5 pic.twitter.com/h40fNRIRql — Reuters (@Reuters) 2 juni 2020

Dat heeft hij in de nacht van maandag op dinsdag in een toespraak vanuit het Witte Huis gezegd. Ook dreigt hij met het gedwongen instellen van een uitgaansverbod.



Sinds de dood van de 46-jarige George Floyd, die precies een week geleden tijdens zijn arrestatie het slachtoffer werd van buitensporig politiegeweld, is het in diverse Amerikaanse steden onrustig. Veel Amerikanen protesteren tegen het politiegeweld en racisme in het land. Naast de vreedzame protesten vinden er ook rellen en plunderingen plaats.

In een korte toespraak verzekerde Trump het Amerikaanse volk dat hij de relschoppers hard gaat aanpakken. Hij zei alle federale middelen en mensen te zullen inzetten, burgers en militairen, om de rellen en plunderingen een halt toe te roepen. Daarnaast kondigde hij een avondklok af die om 19.00 uur ingaat en streng zal worden gehandhaafd.

Traangas op vreedzame demonstranten

Terwijl de president zijn toespraak hield bij het Witte Huis, vuurden de ordetroepen traangas af op de vreedzame demonstranten. Het park tegenover het Witte Huis werd ‘schoongeveegd’ door de politie, omdat Trump een bezoek wilde brengen aan de St. Johns Episcopal Church, de ‘kerk van de presidenten’, waar bij eerdere rellen brand was gesticht. Hij ging er te voet naar toe. Daar verklaarde hij met een bijbel in zijn hand dat ‘wij het beste land ter wereld’ zijn.

Police aggressively cleared protesters outside the White House before Trump walked to St. John's Church for a photo opportunity, bible in hand pic.twitter.com/vtsAZi8KtY — Reuters (@Reuters) 2 juni 2020

De bisschop van de Episcopaalse Kerk verklaarde tegen The Washington Post ‘woedend’ te zijn dat Trump haar kerk heeft gebruikt om een politiek statement te maken. Budde was van tevoren niet ingelicht over de actie. De bisschop aanschouwde het tafereel op het nieuws. ‘Alles wat hij heeft gezegd en gedaan is geweld aanwakkeren’, zegt Budde over Trump. ‘We hebben moreel leiderschap nodig en hij heeft er alles aan gedaan om ons uiteen te drijven. En heeft zojuist een van de heiligste symbolen van de joods-christelijke traditie gebruikt als rekwisiet.’

Dit is de reactie van de priester van st John’s, de kerk van Trumps fotomoment. Ze is not amused. pic.twitter.com/bbFqGUfZCJ — Jan Postma (@JanPostmaUSA) 2 juni 2020

Leger inzetten

Trump heeft tegen de gouverneurs van de Amerikaanse staten gezegd dat het nu tijd is om ‘te heersen in de straten door een overweldigende aanwezigheid van veiligheidstroepen’. ‘Als steden weigeren om dat te doen, dan zal ik het Amerikaanse leger inzetten om het voor hen te doen’, zei hij.

Om militairen op Amerikaanse grondgebied in te zetten wil Trump gebruik maken van een zelden gebruikte wet uit 1807 die dat mogelijk maakt. De president wees naar professionele anarchisten, gewelddadige meutes, Antifa en anderen als verantwoordelijken voor de rellen en noemde zichzelf de president van ‘wet en orde’ en een bondgenoot van de vreedzame demonstranten.

Ook kondigde Trump aan dat hij snelle en ingrijpende maatregelen gaat nemen om hoofdstad Washington te beschermen. ‘Wat hier afgelopen nacht is gebeurd, is een schande’, zei hij over de rellen. ‘Degenen die onschuldige levens en eigendommen bedreigen, zullen worden gearresteerd, opgesloten en vervolgd met de meest strenge wetten. De organisatoren van deze terreur kunnen rekenen op lange gevangenisstraffen.’

Trump brengt een bezoek aan de St. Johns Episcopal Church, de ‘kerk van de presidenten’. Beeld EPA