Trump deels zijn zin: rente omlaag

Fed-baas Jerome Powell benadrukte dat hiermee wat hem betreft niet per definitie een heel traject van renteverlagingen in gang wordt gezet.

Door de ingreep krijgt president Donald Trump deels zijn zin. Hij pleit al maanden voor een fors lagere rente en haalde af en toe flink uit naar Powell. Hij dreigde hem zelfs te ontslaan. Onlangs vroeg Trump om een heel grote renteverlaging. Maar zover lijkt de Fed niet te gaan.

Klaar om in te grijpen

Centralebankhoofd Powell is onafhankelijk en heeft zijn eigen redenen voor de ingeslagen weg. De Fed-baas had onlangs al gezegd dat de handelsspanningen en onzekerheid over de wereldeconomie druk uitoefenen op de economische vooruitzichten in de VS. Vandaar dat de Fed volgens hem klaarstond om in te grijpen.

Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omlaag, naar een bandbreedte van 2,00 tot 2,25 procent. Met een soepeler monetair beleid zou een vertraging van de economische groei voorkomen kunnen worden. Ook is het nodig dat de inflatie wordt opgekrikt.

Op de beurs werd al rekening gehouden met de rentestap, al gingen de graadmeters op Wall Street wel duidelijk omlaag toen Powell in zijn toelichting verkondigde dat hij geen reeks renteverlagingen voor ogen heeft.

Tot nul teruggebracht

Het rentebesluit bij de Fed was niet unaniem. Twee beleidsbepalers stemden tegen. Het is voor het eerst sinds Powell in februari vorig jaar aantrad dat een rentebesluit niet eenstemmig is genomen.

De laatste keer hiervoor dat de Fed met een renteverlaging kwam, was in december 2008. Toen werd de ondergrens van de genoemde bandbreedte tot nul teruggebracht. Eind 2015 begon de bankenkoepel weer met het stapsgewijs opvoeren van de rente. Nu slaat dat weer om in een daling.

De Europese Centrale Bank (ECB) hintte onlangs ook al op een renteverlaging, in september.