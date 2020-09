Trump boos over onthullingen Woodward: ‘Het is gewoon een slecht boek’

President Donald Trump. Beeld AP

De Amerikaanse president sprak liefst achttien keer met Bob Woodward, van december vorig jaar tot juli. En nee, hij was daar niet toe aangezet door een senator met dubieuze bedoelingen, zoals een Fox-presentator boos meldde. “Het was mijn eigen keuze,” aldus Trump, die gecharmeerd leek door de status van de journalist, die begin jaren ‘70 het Watergateschandaal onthulde). Bovendien, zei hij, ging hij het waarschijnlijk toch niet lezen. "Daar ben ik te druk voor.”

‘Deadly stuff’

Voor het boek Rage (Woede) interviewde Woodward de president onder meer over diens relatie met het leger. Trump: “Daar zijn ze meer geïnteresseerd in hun bondgenootschappen dan in handelsovereenkomsten.” Ook wilde de journalist weten of Trump de woede en de angst van zwarte Amerikanen had geprobeerd te begrijpen. “Nee. Wow, luister nou eens naar jezelf. Nee.”

Woodward citeert verder onder anderen ex-minister van Defensie John Mattis, die Trump ‘gevaarlijk’ en ‘ongeschikt’ voor het ambt noemt, en ex-inlichtingenbaas Dan Coats, die zich afvraagt of de Russen misschien iets geheims over Trump weten.

Toen in februari van dit jaar corona ter sprake kwam, zei de president dat hij wel degelijk in de gaten heeft dat het virus ‘deadly stuff’ (dodelijk) is. Pikant is dat hij in dezelfde periode het Amerikaanse publiek voorhield dat het wel zal loslopen met die pandemie. Een maand later, in maart, vertrouwde hij Woodward toe dat het altijd zijn bedoeling is geweest om het gevaar te relativeren: “En dat doe ik nog steeds. Ik wil geen paniek zaaien.”

Politieke aanslag

Met name hierover is in de VS nu een enorme heisa ontstaan. Joe Biden ging er meteen mee aan de haal: “De president wist dus van de dreiging van het virus, maar loog daarover tegen het volk. Maandenlang. Als hij eerder had gehandeld, had het tienduizenden doden gescheeld.”

Trump neemt volledig afstand van het boek, ook al claimt Woodward dat hij alles op tape heeft staan. “Het is gewoon een slecht boek,” zegt de president. “Waarschijnlijk heeft hij grote delen zelf verzonnen.” Ook heeft hij het op Twitter over een ‘politieke aanslag’. “Woodward had mijn citaten al maandenlang in zijn bezit. Als hij het zo gevaarlijk vond, waarom heeft hij ze dan niet meteen bekendgemaakt om daarmee levens te redden? Was hij daartoe dan niet verplicht? Nee, hij wist dat mijn antwoorden juist waren. Kalm, geen paniek!”

De president houdt nog steeds vol dat zijn rooskleurige inschatting van de pandemie alleen maar in het belang van de Verenigde Staten is geweest. Hij noemt zichzelf ‘een cheerleader voor dit land’. “Leiderschap draait om vertrouwen, en vertrouwen is vertrouwen in dit land.” Ook zegt hij nu dat hij niet echt interviews met Woodward heeft gehad, maar slechts ‘korte gesprekjes’ in plaats van urenlange gesprekken over een uiteenlopende reeks van onderwerpen.

Een recensie in The New York Times is overigens niet al te lovend over Rage. Woodward probeert met Trump te praten over serieuze zaken, constateert de recensent, maar die wil dat helemaal niet. Hij wil het vooral hebben over zijn stokpaardjes, zoals nepnieuws en het onderzoek naar zijn vermeende banden met Rusland. “De verrassing is niet dat Trump geen zin in heeft in die andere onderwerpen, maar dat Woodward denkt dat dit wel zo is.” Met andere woorden: wat had hij dan verwacht? De conclusie van Woodward dat president Trump ‘de verkeerde man voor deze baan’ is, noemt de recensent een ‘anticlimax’.