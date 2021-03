Trump blijft Republikeinse partij trouw: ‘Onze fantastische reis is nog lang niet voorbij’

Donald Trump is niet van plan om een nieuwe partij te starten. Dat heeft hij gezegd in zijn eerste publieke toespraak sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. “We hebben de Republikeinse partij. Die zal worden verenigd en sterker worden dan ooit”, aldus Trump. “Onze fantastische reis is nog lang niet voorbij.”