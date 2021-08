Trump blijft koning van de Republikeinen, maar zijn opvolger staat al klaar

Ron DeSantis en Donald Trump in Florida, september 2020. Beeld Getty Images

De voornaamste oppositie tegen de Amerikaanse president Joe Biden komt uit Florida, maar niet uit strandresort Mar-a-Lago, waar Donald Trump probeert te wennen aan zijn nieuwe bestaan als pensionado. Het is gouverneur Ron DeSantis die de aandacht trekt met zijn verzet tegen het coronabeleid van de regering-Biden.

DeSantis weigert nieuwe coronarestricties op te leggen, ook nu zijn staat het epicentrum is van een nieuwe coronapiek. De gouverneur werd dit voorjaar nog geprezen omdat Florida het goed deed aan het coronafront - DeSantis had de pandemie eronder gekregen zonder veel vrijheden in te perken, was de teneur van het commentaar. Maar het aantal coronagevallen in Florida is geëxplodeerd. Sommige ziekenhuizen liggen weer overvol met ongevaccineerde coronapatiënten. DeSantis stelt zijn koers niet bij.

Een vrije samenleving

Vaccinatie is de weg, vindt hij. Van verboden of van voorgeschreven mondkapjes wil hij niets weten. Florida en de wereld, zei hij, zullen moeten leren leven met het virus. Hij verzette zich tegen verplichte inenting voor zorgmedewerkers. “We kunnen een vrije samenleving hebben, of een biomedische veiligheidsstaat,” zei DeSantis. “Ik kan je zeggen: Florida is een vrije staat. Mensen zullen vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen.”

DeSantis zoekt graag de confrontatie op. Hij is opvallend vaak buiten Florida om geld in te zamelen of zich uit te spreken over nationale kwesties. Onlangs verscheen hij nog aan de Mexicaans-Amerikaanse grens in Texas, om het grensbeleid van Biden onder vuur te nemen. “Deze gouverneur is bezig aan een presidentscampagne,” klaagde Democraat Charlie Crist, die hem volgend jaar hoopt op te volgen.

Favoriet

Trump blijft de koning van de Republikeinse Partij - hij is de lieveling van ruim de helft van de Republikeinse aanhangers. Maar hij is er nog niet uit of hij in verkiezingsjaar 2024 weer een gooi naar het presidentschap doet. Met DeSantis staat zijn opvolger al klaar. In vroege peilingen wijzen de meeste Republikeinse kiezers hem aan als hun favoriet in het geval Trump niet meedoet.

DeSantis haalt net zo genadeloos uit naar progressieven en de media als Trump en maakt zich met zijn conservatief-populistische stokpaardjes even geliefd op rechtse huiszender Fox News. Hij deelt ook veel standpunten met de oud-president. Anthony Fauci, de voorman van de Amerikaanse evenknie van het RIVM, is zijn grote vijand. Don’t Fauci my Florida, staat op de T-shirts die zijn campagneteam verkoopt.

Maar DeSantis heeft een meer ‘gepolijste’ presentatie, en hij heeft wél ervaring met succesvol besturen. De meerderheid van de inwoners van Florida vindt dat hij zowel de pandemie als de economie goed afhandelt. Hij was besluitvaardig en samenwerkingsgezind, toen bij Miami een appartementengebouw instortte en 98 bewoners omkwamen, zei de Democratische burgemeester van de gemeente Miami-Dade, die zelden aan de kant van DeSantis staat.

Kroonprins

Waar Trump koning is, is DeSantis kroonprins, concludeerde de politieke krant Politico. Aanhangers van de twee Republikeinen zien wel iets in een duo-kandidatuur, met DeSantis die voor het vicepresidentschap gaat. De eerste vlaggen met hun twee namen zijn te koop. Het tégen Trump opnemen is not done in de Republikeinse Partij. Dat ligt in het geval van een Trumpist als DeSantis ook niet voor de hand. Hij is pas 42 en kan met een gerust hart zijn beurt afwachten.

Een venijnig campagnespotje probeerde deze maand de indruk te wekken dat DeSantis erop uit is Trump van het toneel te verdringen. “Ron zit achter je aan, en hij neemt je donateurs over,” beweert het filmpje, dat afkomstig is van een Democratische actiegroep die zich zorgen maakt over de rijzende politieke ster van DeSantis. De strategie: tweespalt zaaien tussen de twee gezichten van de Republikeinse Partij, in de hoop dat Trump uithaalt naar de gouverneur van Florida en hem zo politiek onschadelijk maakt.