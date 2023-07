Trump, Biden of iemand anders: alles wat je moet weten over de Amerikaanse verkiezingen van 2024

Joe Biden, Donald Trump, of tóch Ron DeSantis: het grote campagnevoeren voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 is begonnen. In dit artikel geven we antwoord op de meest prangende vragen over de Amerikaanse verkiezingen. De komende maanden blijven we dit artikel updaten.

Wanneer zijn de Amerikaanse verkiezingen?

Op dinsdag 5 november 2024. De keuze voor die datum werd bijna twee eeuwen geleden bij wet vastgelegd. In 1845 werd bepaald dat de VS één landelijke dag zou krijgen voor de presidentsverkiezingen: de dinsdag na de eerste maandag van november. Klinkt gek, maar er zat een gedachte achter. Dinsdag was een logische dag (destijds). Wie zijn stem wilde uitbrengen, moest vaak een eind reizen. Vertrekken op zondag, de rustdag, was voor gelovigen geen optie. Voor boeren kwam de woensdag slecht uit, vanwege de vele markten die werden gehouden. Dus viel de keuze op dinsdag. En die ‘dinsdag na de eerste maandag’? Dat was om te voorkomen dat de verkiezingen op Allerheiligen zouden vallen.

Welke kandidaten zijn er namens de Democraten in de race?

Om te beginnen: Joe Biden. Historisch gezien is het een uitgemaakte zaak dat de zittende president opnieuw meedoet (mits hij aan zijn eerste termijn bezig is, natuurlijk). Toen Lyndon B. Johnson in 1968 aankondigde niet voor een tweede termijn te gaan, kwam dat voor veel mensen als een schok. Nog altijd is Johnson de laatste president die zich geen tweede keer verkiesbaar stelde.

Toch waren er vanwege de leeftijd van de tachtigjarige Biden wel vraagtekens rond zijn kandidatuur. Bij zijn aantreden, in 2021, was Biden al de oudste president ooit. Maar in april nam hij alle twijfel weg en stelde hij zich kandidaat. “Let’s finish the job,” zei hij in een gelikt campagnefilmpje.

Veel serieuze concurrentie heeft Biden (nog) niet. Robert F. Kennedy Jr. is Bidens voornaamste tegenstander. De 69-jarige zoon van Bobby Kennedy en neef van oud-president John gold ooit als een succesvolle milieu-advocaat, maar staat inmiddels vooral bekend als een geradicaliseerde vaccinscepticus. Hoewel hij het in de peilingen beter doet dan verwacht (hij schommelt rond de 15 tot 20 procent), gaat niemand er echt van uit dat Kennedy een kans maakt.

Verder mengde alleen de zeventigjarige Marianne Williamson, spiritueel leider en schrijver van zelfhulpboeken, zich in de race. Bij de vorige verkiezingen deed ze dat ook, maar sprak ze uiteindelijk haar steun uit aan Bernie Sanders. Sanders zelf doet niet mee, hij sprak in april zijn steun uit voor Biden.

Hoe groot is de kans dat Joe Biden opnieuw wordt verkozen?

Stap één is het binnenslepen van de Democratische nominatie. Over het algemeen geldt de zittende president als de logische kandidaat – ongeacht de partij. Ook voor Biden gaat dat op, hoewel er dus twijfels bestaan vanwege zijn hoge leeftijd. In een rondvraag van Yahoo en YouGov gaf 67 procent van de deelnemers aan dat ze Biden te oud vinden voor een nieuwe termijn. Onder Democratische kiezers lag dat percentage op 48 procent. Telkens als Biden struikelt of niet uit zijn woorden komt, komt de issue van zijn leeftijd weer naar boven.

Anderzijds hamert Biden op wat er tijdens zijn presidentschap is bereikt. Enorme investeringen in de infrastructuur. In duurzaamheid. In de chipproductie. De VS heeft zich vol overtuiging achter Oekraïne geschaard en Kyiv voorzien van financiële steun en wapens. Er kwamen (iets) strengere wapenwetten. En, politiek gezien van groot belang: er werd verloren bij de midterms, halverwege Bidens presidentschap, maar historisch gezien viel dat verlies mee. Biden c.s. verkochten die uitslag als: stem op ons, wij kunnen de Republikeinen verslaan. Hoe groot de kans is dat die boodschap werkt? Dat hangt ook af van Bidens opponent.

Welke kandidaten zijn er namens de Republikeinen in de race?

Die lijst is aanzienlijk langer dan bij de Democraten: inmiddels hebben twaalf kandidaten zich gemeld voor de Republikeinse nominatie. Onder anderen de voormalige VN-ambassadeur Nikki Haley, oud-vicepresident Mike Pence en oud-gouverneur van Arkansas Asa Hutchinson doen mee.

De ogen zijn echter vooral gericht op twee andere kandidaten: ex-president Donald Trump (77) en Ron DeSantis (44). Op ideologisch vlak ontlopen ze elkaar weinig. Ze staan allebei een rechts-conservatieve koers voor als het gaat om vraagstukken als abortus, lhbtq-rechten en immigratie.

In het verleden konden de twee prima met elkaar door één deur. Trump hielp DeSantis in 2019 zelfs aan zijn huidige positie als gouverneur van Florida door zijn steun voor hem uit te spreken. Maar inmiddels is de liefde bekoeld. Trump haalt geregeld uit naar DeSantis, of zoals hij hem graag noemt: Ron DeSanctimonious (naar het Engelse woord voor schijnheilig).

Andersom probeert DeSantis zich vooral te profileren als een schandalenvrij alternatief voor de oud-president: vergelijkbare standpunten, maar dan zonder drama. Anders dan Trump, die nog altijd weigert toe te geven in 2020 van Biden te hebben verloren, trekt DeSantis die verkiezingsuitslag niet in twijfel.

Echt veel kans om de voorverkiezingen van Trump te winnen, maakt DeSantis volgens de peilingen nog niet. Even leek hij de ex-president naar de kroon te steken, maar inmiddels is zijn populariteit weer op zijn retour.

Wordt Donald Trump opnieuw de Republikeinse kandidaat?

Daar lijkt het dus wel op. Ondanks – of misschien juist dankzij – de vele schandalen en strafzaken die hem achtervolgen, is Trump onverminderd populair bij veel Republikeinen. Volgens een recente peiling van NBC News kan hij rekenen op 51 procent van de Republikeinse stemmen. DeSantis staat op 21 procent, nog vrij ruim voor de andere kandidaten.

Trumps juridische problemen lijken zijn achterban alleen maar te hebben opgezweept. Nadat bekend werd dat de oud-president zou worden vervolgd voor het betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels (met wie Trump een korte affaire beleefde) schoot hij omhoog in de peilingen. Het brede Republikeinse speelveld lijkt bovendien in Trumps voordeel te werken.

De grote vraag is of Trumps achterban ook zo loyaal blijft nu de juridische problemen zich verder opstapelen. Inmiddels is tegen Trump ook strafrechtelijke vervolging ingesteld voor het achterhouden van staatsgeheime informatie na zijn vertrek uit het Witte Huis. Daarnaast lopen er onderzoeken naar zijn rol in de Capitoolbestorming en het manipuleren van de verkiezingsuitslag in de staat Georgia.

Kan Trump president worden als hij wordt veroordeeld?

Ja, zeker. Een strafblad is in de VS geen belemmering om je verkiesbaar te stellen of president te worden. Zelfs als Trump voor de verkiezingen zou worden veroordeeld tot een celstraf, hoeft dat zijn presidentschap niet in de weg te staan. Het zou zelfs niet de eerste keer zijn dat iemand dat probeert: in 1920 stelde Eugene V. Debs zich vanuit de gevangenis verkiesbaar en in 1992 deed Lyndon LaRouche een gooi naar het presidentschap terwijl hij een gevangenisstraf uitzat wegens het plegen van fraude. Bijster succesvol waren beide pogingen niet: Debs kreeg 3,5 procent van de stemmen, LaRouche 0,02 procent.

Wanneer beginnen de voorverkiezingen?

Het voorverkiezingsseizoen begint traditioneel in januari met de ‘caucus’ – een partijbijeenkomst – in Iowa, maar komend jaar is dat (vermoedelijk) niet het geval. Doordat de Democratic National Committee het presidentiële nominatieproces van de partij heeft herzien, wordt de aftrap voor de Democraten in een andere staat gehouden. Waarschijnlijk wordt dat South Carolina op 3 februari, al is Iowa daar weer niet blij mee.

Hoe dan ook: wél zeker is dat Super Tuesday, de belangrijkste dag van de voorverkiezingen waarop zo’n tien belangrijke staten tegelijkertijd stemmen, op 5 maart valt. Vermoedelijk weten we dan, of kort daarna, wie er in november voor de Republikeinen en de Democraten op het stembiljet zullen staan.

Over de auteurs: Tom Kieft en Sam de Graaff zijn buitenlandcoördinatoren bij Het Parool. In dit artikel houden ze je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Amerikaanse verkiezingen.