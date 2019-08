Trump: bedrijven VS moeten China verlaten

Beeld AFP

De tweets vormen de eerste reactie op door China aangekondigde importheffingen. Een officiële reactie geeft Trump later vrijdag, kondigde hij aan.

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. Donald J. Trump

Volgens Trump hebben de Verenigde Staten biljoenen dollars verloren omdat het Aziatische land intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven stal. ‘Dat zal en moet stoppen.’ Volgens Trump zouden Amerikaanse bedrijven moeten overwegen weer in eigen land te gaan produceren. Hij noemt in dat verband de oplaaiende handelsoorlog een geweldige kans voor de VS’.

De Amerikaanse economie is volgens Trump veel groter dan de Chinese. ‘Dat zullen we zo houden.’

Trump wil ook dat pakketvervoerders en webwinkels als FedEx, UPS, de Amerikaanse posterijen en Amazon alle leveringen van fentanyl vanuit China en andere landen opsporen en tegenhouden. Dit sterk verslavend opiaat wordt in de VS op grote schaal gebruikt als pijnstiller. Volgens Trump gaan 100.000 Amerikanen per jaar dood aan fentanyl. De Chinese president Xi Jinping had eerder aan Trump beloofd op te treden tegen handelaren.

De Amerikaanse beurzen daalden scherp na de reactie van Trump. Beleggers vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een economische neergang leidt.

Zwakke Fed

China en de Chinese president Xi waren niet de enigen tegen wie Trump vrijdag ageerde op Twitter. Ook Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell kreeg de wind van voren. Trump vroeg zich openlijk af wie precies de grootste vijand is van de VS, Powell of Xi? ‘We hebben een zeer sterke dollar en een zeer zwakke Fed,’ benadrukte de president, die al erg vaak kritiek heeft geuit op de Fed en diens voorzitter.

Powell hield vrijdag een toespraak op het jaarlijks symposium van de koepel van centrale banken in Jackson Hole. De centralebankbestuurder stelde dat er aanzienlijke risico’s zijn voor de Amerikaanse economie vanwege de wereldwijde vertraging van de groei en de handelsspanningen.

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,.... Donald J. Trump

De uitlatingen van Trump zijn bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. De ondernemersorganisatie US Chamber of Commerce verwierp de opmerking van de president dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.

De invloedrijke lobbyclub wil niet dat de relatie tussen China en de VS nog verder verslechtert. “Hoewel we de frustratie van de president delen, geloven we dat voortdurende, constructieve betrokkenheid de juiste weg is,” reageerde Myron Brilliant, vicevoorzitter en hoofd internationale zaken van de Amerikaanse Kamer van Koophandel.