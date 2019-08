Trump ‘als rockster’ ontvangen in Dayton, aldus zijn directeur sociale media

In El Paso winden ze er geen doekjes om. Als de president een troostvisite aan hun door vuurwapengeweld getroffen stad wil brengen, kan hij beter wegblijven, schreef onder meer gemeenteraadslid Cassandra Hernandez op Facebook. ‘Kom niet, president Trump, u bent niet welkom.’ De Republikeinse burgemeester Dee Margo verborg zijn tegenzin niet. Margo heet ‘het ambt van president’ welkom, gaf hij aan, omdat het nu eenmaal zijn taak is.

Veronica Escobar, die El Paso vertegenwoordigt in het Congres in Washington, sloeg een uitnodiging om de president te vergezellen af en zou in plaats daarvan een protest bijwonen om de hoek van het ziekenhuis dat hij bezoekt. Medisch personeel startte - vergeefs - een petitie om het ziekenhuis zover te krijgen de president de deur te wijzen.

Een Amerikaanse vrouw geeft een niet mis te verstaan signaal af aan president Donald Trump als hij en Melania het ziekenhuis in Dayton verlaten. Beeld AFP

Anti-immigratieretoriek

Trump, vinden veel inwoners, heeft het klimaat gecreëerd waarin een 21-jarige man het nodig vond duizend kilometer naar het westen te rijden om in een supermarkt zoveel mogelijk ‘Mexicanen’ te vermoorden. In het manifest van de schutter doken frases op die Trump in zijn anti-immigratieretoriek gebruikt, zoals het idee dat sprake is van een ‘invasie’ van Spaanstaligen. In El Paso heeft 80 procent van de inwoners Latijns-Amerikaanse wortels.

Trump ziet de gelijkenissen niet, of wil ze niet zien. Op de vraag of zijn retoriek geweld had aangewakkerd, zei hij enkele uren voor aankomst in El Paso alleen: “Ik denk dat mijn retoriek mensen bij elkaar brengt.”

“De inwoners van El Paso,” zei Beto O'Rourke, geboren in de Texaanse grensstad en in de running om het namens de Democraten tegen Trump op te nemen in de presidentsverkiezingen van volgend jaar, “begrijpen dat hij deel van het probleem is.” Trumps bezoek is slechts zout in een open wonde, meent een andere lokale politicus.

Bloemen, boodschappen en kaarsen bij het winkelcentrum in El Paso. Beeld REUTERS

Beladen rol

Zo is de rol van de president als ‘trooster des vaderlands’ politiek beladen geworden. Trump is voor veel Amerikanen te controversieel om hen te kunnen opbeuren. Op de gedenkplek bij de getroffen vestiging van Walmart, onder aan elkaar genaaide Amerikaanse en Mexicaanse vlaggen, lieten veel El Pasoans berichten achter voor de president en zijn aanhangers. ‘Señor Trump, geen daden van racisme meer, geen daden van haat,’ schrijven drie Amerikaanse meisjes in het Spaans. ‘Onze ouders zijn Mexicaans en we zijn bang om naar buiten te gaan.’ En met zwarte stift op een wit stuk karton gestift: ‘Trumpsupporters, open jullie ogen!’

De boosheid was eerder op de dag ook al voelbaar in Dayton, Ohio, waar afgelopen weekend negen mensen werden vermoord door een tweede schutter. Trump bezocht slachtoffers van het geweld achter gesloten deuren. Demonstranten scandeerden op straat voor het ziekenhuis ‘niet één meer’, en hielden borden vast met teksten als ‘doe iets’ en ‘we kunnen vuurwapengeweld beëindigen’.

‘Sta op’

Senator Sherrod Brown, een Democraatuit Ohio, beschreef hoe Trump voorstelde de agenten die de schutter doodden en erger voorkwamen, medailles te geven. “Ik zei, meneer de President, met alle respect, het belangrijkste wat u voor deze agenten kunt doen is aanvalsgeweren van de straat halen,” zei Brown tegen journalisten.

Na het bloedige weekend sprak Trump vooral over het bestrijden van haat en geweld in videogames, niet over het enorme wapenarsenaal dat in de VS toegankelijk is voor wraakzuchtige burgers. Boze inwoners van Dayton, die strengere wapenwetten willen, haalden een reusachtige protestballon in de vorm van een baby-Trump naar de staat Ohio: ‘Wees geen baby, sta op tegen de NRA’, stond er in een verwijzing naar de machtige Amerikaanse wapenlobby op.

Donald Trump bezoekt Dayton en El Paso, waar dit weekend aanslagen waren gepleegd, maar echt welkom was de president niet. Beeld REUTERS

Geen empathie

Trump is geregeld gebrek aan empathie verweten. Tussen zijn bezoeken aan Dayton en El Paso in, trekt Trump aan boord van AirForceOne per tweet ook weer de aandacht naar zijn eigen ego. Hij haalt uit naar senator Brown en burgemeester Nan Whaley van Dayton omdat de persconferentie waarin ze spraken over hun verzoeken om strengere wapenwetten ‘bedrog’ zou zijn. Er was juist ‘enorm enthousiasme en zelfs liefde’ geweest in het ziekenhuis van Dayton, schreef Trump. Zijn directeur sociale media, Dan Scavino, vond het belangrijk te melden dat de president was ontvangen als ‘een rockster’.

Moeder schutter El Paso belde politie over wapen De moeder van de 21-jarige verdachte van de schietpartij in El Paso, had enkele weken voor het bloedbad de politie gebeld over het wapenbezit van haar zoon. Ze maakte zich zorgen over het feit dat haar zoon een ‘AK-achtig’ wapen bezat, zeggen advocaten van het gezin tegen ABC News. De moeder van Patrick Crusius vroeg zich af of haar zoon wel volwassen en ervaren genoeg was om met zo’n geweer om te gaan. Ze kreeg naar verluidt te horen dat hij dat wapen mocht bezitten. De vrouw noemde haar naam of die van haar zoon niet. De politie zou ook niet om dergelijke informatie hebben gevraagd. De advocaten beklemtonen dat de moeder niet belde omdat ze dacht dat haar zoon een gevaar was voor iemand. De politie arresteerde Crusius na de bloedige schietpartij in een Walmart in El Paso. Daar kwamen 22 mensen om het leven en raakten 26 personen gewond.

Sinds 2014 zijn er bij schietpartijen in de Verenigde Staten al 1727 dodelijke slachtoffers gevallen. Daarmee zou 2019 zomaar een van de dodelijkste jaren ooit kunnen worden: