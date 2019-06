Trump aangekomen in gedemilitariseerde zone

Trump zal hier begin van de middag lokale tijd de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten om hem, zoals Trump eerder deze week twitterde, ‘even de hand te schudden’.

De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse presidenten bezochten een bewakingspost in het meest noordelijke deel van de Zuid-Koreaanse kant van de DMZ en keken naar het noorden. Trump spreekt daar met Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen.

Van Trump en Kim wordt verwacht dat ze elkaar ontmoeten in het Joint Security Area, waar soldaten uit beide Korea’s in de buurt van de inter-Koreaanse grens patrouilleren.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!