Trudeau verliest zetels, maar blijft grootste

De Canadese premier Justin Trudeau met zijn gezin in Montreal. Beeld AP

De uitslag betekent dat Trudeau een minderheidskabinet gaat leiden en dat hij afhankelijk is van kleinere, linkse partijen zoals de Groenen en de NDP.

De partij van Trudeau gaat volgens de polls in zo’n 150 districten aan de leiding. De Conservatieven van zijn rivaal Andrew Scheer leiden in ongeveer 100 districten. Om een meerderheid in het parlement te vormen zijn 170 zetels nodig.

In 2015 won Trudeau de verkiezingen nog ruim, maar de laatste maanden kwam hij steeds vaker onder vuur te liggen, onder meer door een ‘blackface’-schandaal en een vermeende smeergeldaffaire. De partij van Trudeau rekende daarom al op verliezen, maar wist dus toch de conservatieven van Scheer voor te blijven.