Trudeau blijft premier van Canada volgens eerste prognoses, maar haalt geen meerderheid

De Canadese premier Justin Trudeau volgt de uitslag van de verkiezingen met zijn vrouw en kinderen. Beeld AFP

Na 36 dagen campagne lijkt Trudeau met de vervroegde verkiezingen geen steek verder gekomen. Het behalen van een absolute meerderheid was juist de inzet van de 49-jarige premier in de verkiezingen die hij zelf had uitgeroepen. Trudeau dacht met de gunstige peilingen – mede vanwege zijn aanpak van de coronapandemie – met nieuwe verkiezingen een groter gat met de achterhoede te kunnen slaan. Dat lijkt dus tegen te vallen.

“Ik begrijp het wanneer jullie zeggen dat je weer bezig wil zijn met de gingen waarvan jullie houden, en jullie je geen zorgen hoeven te maken over de pandemie of verkiezingen," zei Trudeau vanochtend. De premier is zwaar bekritiseerd door het uitroepen van de verkiezingen die als onnodig werden beschouwd. “Jullie hebben duidelijk gemaakt wat jullie van deze regering en dit parlement willen.”

Trudeau kwam in 2015 aan de macht met een ruime overwinning, maar regeert sinds een moeizame herverkiezingsstrijd in 2019 met een parlementaire minderheid. Nu zal hij dus vermoedelijk weer de samenwerkingen moeten opzoeken met oppositiepartijen om zijn wetgeving erdoorheen te krijgen.

De Liberalen van Trudeau kunnen volgens de tussentijdse telling volgens CTV News rekenen op 156 van de 338 zetels – een meer dan ze sinds 2019 hadden. De Conservatieve Partij van Erin O’Toole lijkt af te stevenen op 121 zetels, tegenover 119 twee jaar geleden.

Daar kunnen hier en daar nog wat zetels bijkomen of afgaan. Elections Canada, dat toezicht houdt op de stemming, had eerder gewaarschuwd dat het enkele dagen zou duren voordat de definitieve uitslag zou komen, aangezien een deel van de Canadezen per post stemt.

Voor Trudeau ligt vooral de samenwerking met de sociaal-democratische NDP voor de hand als gedoogpartner voor het lagerhuis. Formele coalities in het parlementaire stelsel zijn in Canada, anders dan hier, niet gebruikelijk. De NDP, die op 27 zetels lijkt uit te komen, ligt opnieuw voor de hand als gedoogpartner in het Lagerhuis, waar 170 zetels nodig zijn voor een meerderheid.