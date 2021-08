Triomf met een vreemde bijsmaak: China brengt ook de deltavariant onder controle

Een brug in de provincie Hunan wordt weer vrijgegeven na een covidblokkade. Beeld Getty Images

China kan weer ademhalen: de deltavariant is onder controle gebracht. Twee besmettingen werden dinsdag in Sjanghai ontdekt, en beide waren te herleiden naar een eerdere besmetting, klonk het sussend in de media.

Dat is te overzien: het drama begint pas als je niet meer weet waar je moet kijken. Dan sluit de Chinese overheid wijken af, en mogen mensen uit gebieden met een ‘hoog risico’-stempel niet meer reizen. Afgelopen maand gebeurde dat in het hele land nadat een reiziger uit Moskou het deltavirus had binnengebracht en toeristenoord Zhangjiajie een superspreader bleek.

Alle alarmbellen gingen af en China’s zerotolerancestrategie werd op de proef gesteld. Maar met vergaande maatregelen werd dit keer ook de deltavariant overwonnen.

Vreemde bijsmaak

Toch heeft de triomf een vreemde bijsmaak. Want hoe lang kan China het virus op deze manier nog buiten houden? Voor de zomer was er nauwelijks meer een coronavirus te bekennen, het leven was al een jaar weer normaal. Virusvonkjes die zo hier en daar een vuurtje dreigden aan te steken, werden meteen uitgetrapt. Met ­R-getallen of ic-capaciteit houdt geen Chinees zich bezig.

Maar de groteske maatregelen die met een besmettelijkere variant als delta extra hard nodig zijn, hangen als een zwaard van Damocles ­boven het land. Iedere Chinees weet: zodra er een enkel geval wordt ontdekt, gáán we weer.

Eén besmetting legde afgelopen weken de haven van Ningbo stil. Toen de deltavariant zich begon te verspreiden en er voor het eerst sinds een jaar weer meerdere haarden met duizenden besmettingen waren, bleef in vliegtuigen een derde van de stoelen leeg. Toeristische trekpleisters, belangrijke bouwstenen in lokaal anti-armoedebeleid, zagen nauwelijks bezoekers.

1,96 miljard doses

Gevolg van de uitbraak van deze zomer is wel dat mensen zich snel lieten inenten – inmiddels zijn 1,96 miljard doses toegediend. Dat betekent in het beste geval dat de vaccinatiedekking 70 procent bedraagt. Voor het eind van het jaar moet dat 80 procent zijn, zei China’s top-epidemioloog Zhong Nanshan.

De Chinese vaccins voorkomen in 70 procent van de gevallen dat je ziek wordt van de deltavariant. Dat is ‘ietsje minder’ effectief dan tegen het oorspronkelijke virus, aldus Zhong, maar toch genoeg om bij een niveau van 80 procent gevaccineerden groepsimmuniteit te bereiken.

Boosterprik

Omdat de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd afneemt, overweegt ook China de optie om na zes maanden een boosterprik te laten halen. Dat wordt mogelijk een dosis van een mRNA-vaccin met dezelfde werkwijze als het Pfizer- en Modernavaccin. Het Duitse BioNTech produceert dat vaccin samen met de Chinese partner Fosun, maar heeft nog altijd geen toestemming om het op de Chinese markt te brengen. Dat kan een politieke reden hebben: Europa heeft de Chinese vaccins nog niet goedgekeurd; maar ook een economische: China wil eerst eigen mRNA-vaccins op de markt hebben. Verschillende laboratoria werken eraan.

Geen spatje virus

De vaccins moeten uiteindelijk een uitweg bieden, maar voorlopig is China nog een bubbel die geen spatje virus accepteert. Experts die anders suggereren, moeten op hun woorden letten. Toen Zhang Wenhong, een veel geciteerde autoriteit op het gebied van infectieziekten, recent zei dat China moest ‘leren leven’ met het virus, werd hij uitgemaakt voor verrader.

Om de bevolking bij de les te houden, benadrukt staatskrant Global Times in een commentaar de ‘humanitaire kosten’, het grotere aantal sterfgevallen dat bijvoorbeeld Groot-Brittannië moet incasseren door het virus te laten rondwaren. ‘Nu China de weg van nul infecties heeft ingezet, kunnen we die het beste verbeteren en de economische en sociale kosten ervan verminderen’, aldus de krant.