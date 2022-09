Treinreis tussen Amsterdam en Berlijn vanaf eind 2023 halfuur korter

Beeld ANP / EPA

Het verkorten van de reistijd naar de Duitse hoofdstad stond al langer op de planning, maar voormalig staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat deze wijziging pas op z’n vroegst in 2026 zou kunnen doorgevoerd.

Dat dit project nu ruim twee jaar naar voren is gehaald heeft te maken met een aantal tijdelijke oplossingen die ProRail, de NS, het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met hun Duitse partners hebben bedacht.

Nieuw stuk spoor

Deze tijdelijke oplossingen richten zich vooral op station Oldenzaal, het laatste station vóór de trein de grens passeert. “In Oldenzaal wordt onder meer een stuk nieuw spoor en een tijdelijk extra perron gebouwd, waar de regionale treinen kunnen stoppen, zonder de doorgaande internationale trein te hinderen,” legt een woordvoerder van ProRail uit.

Op de langere termijn gaat Deutsche Bahn op het traject tussen Amsterdam en Berlijn met multicourante treinen rijden, de ICE-L. Deze kunnen zowel op de Nederlandse (1500V) als Duitse (15000) voltage rijden. Nu moet de locomotief in Bad Bentheim nog verwisseld worden. Deze multicourante treinen zijn besteld, maar de levering is vertraagd. Om toch per december 2023 de reistijdwinst te verzilveren worden door NS International tijdelijk multicourante locomotieven gehuurd.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: