Treinramp Griekenland: zeker 38 doden, stationschef verdacht van nalatigheid

Brandweerwagens bij de plek waar twee treinen op elkaar botsten. Beeld REUTERS

De botsing vond dinsdag vlak voor middernacht lokale tijd plaats. Een passagierstrein was met 342 reizigers onderweg van de Griekse hoofdstad Athene naar Thessaloniki, de op een na grootste stad. Een goederentrein reed in de tegenovergestelde richting. Ze kwamen in botsing bij de ­uitgang van een kleine tunnel waarboven een snelweg loopt die de twee belangrijkste steden van Griekenland met elkaar verbindt.

Zeker drie wagons van de passagiers­trein ontspoorden toen die inreed op de goederentrein. Een van de wagons vatte daarna vlam. “Er was chaos en een hels kabaal,” zei een overlevende op de Griekse staatstelevisie. “We sloegen de ramen in met onze koffers en baanden ons op de tast een weg uit onze wagon in het donker,” aldus een jonge man.

Nachtmerrie

De brandweer rukte met zeventien wagens uit om het vuur te blussen, wat in de loop van de nacht lukte. Beide treinen zijn volledig verwoest. Van de voorste twee wagons van de passagierstrein is volgens de regionale gouverneur weinig meer over. “We hoorden een grote knal. Die tien seconden leken een nachtmerrie,” zei een 28-jarige Griek die kon ontsnappen uit de wrakstukken.

Bij de ramp kwamen zeker 38 mensen om het leven. Ook zijn zeker 85 mensen gewond geraakt. Er lagen woensdagavond nog 57 gewonden in het ziekenhuis, onder wie zes op de intensive care. Het dodental zal naar verwachting nog verder oplopen.

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wijst alles erop dat de botsing het gevolg is van een ‘tragische menselijke fout’.

De functionaris die verantwoordelijk was voor de ­route van het ongeval is gearresteerd, meldde de Griekse staatstelevisie. Ook de stationschef van de plaats Larissa, verantwoordelijk voor het geven van seinen, is opgepakt op verdenking van nalatigheid. Hij ontkent schuld en wijst naar mogelijk technisch ­falen.

De Griekse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Op alle overheidsgebouwen wordt de vlag halfstok gehangen

Ontslag

Minister Kostas Karamanlis (Transport) diende woensdagmiddag zijn ­ontslag in. In een verklaring zei hij dat zijn vertrek ‘het minste is wat hij kan doen ter nagedachtenis aan de ­slachtoffers’. Kostas neemt de verantwoordelijkheid voor de ‘langdurige mislukkingen’ van de regering, zegt hij.

Sinds het ongeval wordt in Griekenland gediscussieerd over of het ongeval vermeden had kunnen worden. Een werknemer van het Griekse spoor zei tegen de krant Kathimerini dat er al langer problemen zijn met de veiligheidsmaatregelen die dit soort ongelukken hadden moeten voorkomen. Hij zei dat de automatische seinen al een tijd niet werken en dat de veiligheid dus alleen door mensen moet worden gecontroleerd. Vakbonden zouden al sinds 2018 vragen om een nieuw bedieningssysteem.

Protest

Het traject tussen Athene en Thessaloniki, waarop het ongeluk gebeurde, is de afgelopen jaren gemoderniseerd. De Griekse spoorwegen worden geëxploiteerd door het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS). Spoorwegwerkers zeiden op de Griekse omroep Real FM dat er ondanks de modernisering flinke problemen waren met de elektrische coördinatie van de verkeersleiding.

Een protest in Athene liep woensdagavond uit de hand. Betogers gooiden stenen naar het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train.

Rutte

Premier Mark Rutte liet op Twitter weten dat hij zijn Griekse ambtsgenoot Mitsotakis zijn medeleven heeft betuigd. ‘Ik heb hem en de Griekse bevolking veel sterkte gewenst,’ schreef hij in een reactie op het ‘verschrikkelijke’ nieuws over het treinongeluk met tientallen doden. ‘Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers en hun nabestaanden’, aldus Rutte.