Tornado’s in de VS: na de storm staat er weinig meer overeind

Verwoeste woningen, vermiste mensen en straten vol puin: meerdere tornado’s hebben de afgelopen dagen enorme schade aangericht in het oosten van de Verenigde Staten. Er vielen tientallen dodelijke slachtoffers; voor veel overlevenden is er geen huis meer om naar terug te keren. De ravage in tien foto’s.

Twee mensen omhelzen elkaar op de plek waar ooit hun huis stond. Beeld via REUTERS

Jason Cato (16) kijkt vanuit de deuropening naar de verwoesting die de storm heeft aangericht. Beeld REUTERS

Postbus in Mayfield. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Mayfield. Beeld REUTERS

Een man redt wat er te redden valt uit zijn verwoeste woning, in het plaatsje Dawson Springs. Beeld via REUTERS

Een gezin bezoekt wat er nog over is van het huis dat ze aan het opknappen waren. Beeld REUTERS

Verwoesting nadat een tornado over het plaatsje Dawson Springs in de staat Kentucky trok. Beeld AP

Dawson Springs. Beeld AP