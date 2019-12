Topman Boeing stapt op wegens problemen 737 MAX

Topman Dennis Muilenburg van Boeing. Beeld EPA

Muilenburg vertrekt per direct. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Greg Smith. Op 13 januari krijgt David Calhoun de leiding bij Boeing in handen.

Ongelukken

Toestellen van het type 737 MAX staan al sinds maart van dit jaar aan de grond, na twee dodelijke crashes binnen vijf maanden. Eerst verongelukte een toestel van Lion Air in Indonesië, waarbij 189 mensen om het leven kwamen. Een aantal maanden later stortte een 737 MAX van Ethiopian Airlines neer. Alle 157 inzittenden kwamen om.

Boeing moet van luchtvaartautoriteiten eerst technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen.