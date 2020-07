Toeristen in Venetië te zwaar voor gondel

De wereldberoemde Venetiaanse gondeliers mogen voortaan minder toeristen tegelijkertijd door de grachten loodsen. Nee, dat heeft niets te maken met het houden van afstand vanwege het rondwarende coronavirus, maar met het gewicht van toeristen die de Italiaanse stad bezoeken.

Die kampen volgens de beroepsvereniging van gondeliers zo vaak met overgewicht dat de ­beroemde ranke bootjes voortdurend schrikbarend laag komen te liggen, met het gevaar dat ze vol water lopen.

Dat is overigens niet alleen toe te schrijven aan de zware botten van de toeristen. De gondeliers hebben ook last van het toenemende gemotoriseerde verkeer op de Venetiaanse kanalen. Dat veroorzaakt meer golven, die gevaarlijk zijn als de schepen laag liggen.

Op de gondels geldt voortaan een maximum van vijf passagiers, in plaats van zes. De grotere gondels nemen niet meer dan twaalf passagiers mee, in plaats van veertien. De prijs voor een rondje blijft 80 euro voor een halfuur.

De aanpassing is onderdeel van een groter pakket aan nieuwe regels voor de eeuwenoude traditie. Zo is deze maand ook in de wet vastgelegd dat het vak van gondelier een beschermd beroep is. Wie gondelier wil worden, moet nu volgens de wet in Venetië geboren zijn en een van de ­ouders moet al toeristen in een gondel rondvaren. In de praktijk was het voor buitenstaanders al zo goed als onmogelijk het beroep uit te ­oefenen in de dogestad, maar nu is dat ook in de wet verankerd.

Niet iedereen is blij met de wet: volgens critici zou die indruisen tegen de vrije markt en een tekort aan gondeliers veroorzaken in ­Venetië, dat kampt met ernstige leegloop. De stad telt 430 gondeliers, van wie slechts één vrouw, en maar 180 opvolgers.