Toeristen doelwit horlogedieven Barcelona: ‘Heb me enorm verdedigd, maar ze wilden maar niet opgeven’

Auto's rijden over de Via Laietana, een drukke weg in het centrum van Barcelona én een van de plekken waar horlogedieven regelmatig toeslaan. Beeld Europa Press via Getty Images

Het korte filmpje van afgelopen zondag ging snel viral. Op de brede stoep van de Via Laietana, een drukke verkeersader in hartje Barcelona, vechten twee mannen met elkaar. Automobilisten claxonneren, mensen schreeuwen, anderen kijken verbaasd toe. Dan is het ineens afgelopen; de jongste van de twee, met een petje op, heeft het horloge van de pols van de man gerukt en rent weg.

🔴 Lamentable que et puguin robar amb arma blanca, amb violència o sense a ple dia enmig de Barcelona i que ningú sigui capaç d'ajudar-te. Avui al matí a la Via Laietana. Tampoc és nou d'ara, no us vingueu amunt. pic.twitter.com/j6qCp9qn2D — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) 12 juni 2022

Het is inmiddels dagelijkse kost in Barcelona. De man, ogenschijnlijk een toerist, kwam er ongeschonden af. Een ander slachtoffer moest vorige week met een gebroken kaak door een ambulance worden afgevoerd. De dieven schuwen geweld niet bij het bemachtigen van hun ‘gemakkelijke’ en vaak peperdure buit: horloges van tussen de 10.000 en 360.000 euro.

“Ik heb me enorm verdedigd, maar ze wilden het maar niet opgeven. Leken ze weg te gaan, kwamen ze terug om het nogmaals te proberen,” vertelt Theo de Rijk (53). De Nederlandse vastgoedondernemer was in september vorig jaar op dezelfde Via Laietana doelwit van twee horlogedieven, net toen hij met zijn vrouw en twee dochters van 13 en 16 jaar uit een hotel kwam lopen.

Rolex van 35.000 euro

De beoogde buit: de gouden Rolex Daytona ter waarde van zo’n 35.000 euro die De Rijk om zijn linkerpols droeg. In dit geval hadden ze niet gerekend op zijn verleden als Grieks-Romeins worstelaar. “Toen ik voelde hoe de eerste mijn pols pakte, heb ik hem direct in een greep genomen. De ander schoot hem te hulp, die heb ik uiteindelijk een enorme knal verkocht. Mijn hand lag open van de klap. Maar ze gaven maar niet op.”

Zijn horloge viel tijdens de worsteling op de grond, De Rijks vrouw bracht die in veiligheid. Toen de dieven na de eerste schrik opnieuw een poging waagden, kon de vastgoedhandelaar ze opnieuw verjagen. Inmiddels hadden omstanders de politie gebeld. “Maar die agenten deden er zo makkelijk over, alsof er niks was gebeurd,” zegt De Rijk. Hij zag er maar van af aangifte te doen.

De politie heeft de handen vol aan bendes van veelplegers die zich in de horlogediefstallen hebben gespecialiseerd. In de maand mei werden 31 van hen gearresteerd, samen hadden ze al 173 eerdere arrestaties op hun naam staan. Het is voor de agenten dweilen met de kraan open, omdat de arrestanten meestal binnen enkele dagen weer op straat staan, vooral wanneer de slachtoffers geen verwondingen hebben opgelopen. Er is nu een speciaal team gevormd van agenten in burger die door de meest getroffen straten patrouilleren.

Toeristen in korte mouwen

Sommige delinquenten lijken de diefstal voor te bereiden. Ze houden zich op rond luxehotels en zouden zelfs foto’s van de mogelijke slachtoffers maken om te controleren of zij daadwerkelijk een duur horloge dragen. Naast Rolex zijn merken als Hublot, Audemars Piguet, Patek Philippe en Richard Miller gewild; allemaal hebben ze modellen die tot enkele tonnen kunnen kosten. In Barcelona zijn die eenvoudig te spotten nu toeristen in korte mouwen over straat lopen.

Andere dieven daarentegen handelen spontaan, plegen de beroving en vluchten rennend of op een step, met de kans dat ze een valse kopie van een duur merk te pakken hebben.

Een video van een bewakingscamera van vorige week toont hoe ze te werk gaan: een Amerikaanse toerist loopt met vrouw en drie kinderen door een smal straatje in het centrum. De dief nadert hem van achteren en trekt binnen een seconde het horloge van zijn pols en is even snel weer verdwenen. Het horloge was 43.000 euro waard.