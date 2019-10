Toeristen benutten laatste kans beklimmen Australische Uluru

Duizenden toeristen in Australië maken gebruik van de laatste kans om de beroemde rode rots Uluru te beklimmen.

Vanaf 26 oktober is de rots, vroeger ook bekend als Ayers Rock, dicht voor het publiek. Hij is dan weer het domein van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, voor wie Uluru heilig is.

Tot die tijd is het een drukte van belang rond de 348 meter hoge rots met toeristen uit de hele wereld die hem willen beklimmen nu het nog kan. Wie het na de sluiting toch nog probeert, kan een boete krijgen van omgerekend 390 euro. Dat bedrag zal in de toekomst nog worden verhoogd en mogelijk worden dan ook gevangenisstraffen uitgedeeld.

Dat Uluru dicht gaat, is al in 2017 besloten. Behalve dat de rots heilige grond is, is de beklimming ook riskant. Uluru is behalve steil ook erg glad. Zeker 37 mensen zijn vanaf de rots te pletter gevallen.