Toerismereclame leidt tot discussie in Italië: de Venus van Botticelli trekt als ‘virtual influencer’ het land door

Moderne Venus van Botticelli als ‘virtuele influencer’.

Het Italiaanse ministerie van Toerisme ligt zwaar onder vuur vanwege een reclamecampagne die het heeft gepresenteerd om toeristen te lokken. De campagne wordt op sociale media en door kenners afgebrand.

De campagne heet Open to Meraviglia (meraviglia betekent wonder) en is voor negen miljoen euro gemaakt door het gerenommeerde reclamebureau Armando Testa uit Turijn. Dat heeft het hoofd van Venus uit het vijftiende-eeuwse meesterwerk De geboorte van Venus van schilder Sandro Botticelli afgeknipt en van de vrouw met de lange blonde haren een ‘virtual influencer’ gemaakt.

Venus fietst bij het Colosseum in Rome, maakt een selfie op het Piazza San Marco in Venetië en eet pizza bij een meer. De bedenkers van de campagne zeggen te hebben gezocht naar een ‘modern iemand met een lange geschiedenis’ en vinden de Venus van Botticelli ‘een Italiaans icoon dat iedereen in de wereld herkent’.

Niet in Italië gedraaid

Maar Open to Meraviglia was nog niet gelanceerd of de campagne werd van alle kanten bespot. Kunsthistoricus Tomaso Montanari meende dat ‘Venus op een schandalige manier is verkracht’ en noemde de campagne ‘grotesk’. Anderen vallen over de kosten, en de verengelste slogan.

Dat was nog voordat iemand signaleerde dat een shot uit de promotievideo niet in Italië is gedraaid. Te zien is wijnmakerij Cotar in het naburige Slovenië; op tafel staat een fles van die wijnproducent – geen Chianti of Barolo. En de cultuurwethouder van Vittorio Veneto flipte toen ze zag dat haar stadje wordt gepromoot met een foto van een gracht in het nabijgelegen Treviso.

Minister van Toerisme Daniela Santanche verdedigde zich door uit te leggen dat deze virtuele influencer is gebruikt om jonge mensen aan te spreken. Ze noemt de critici ‘snobs’.

Pagina aan advertentie

Ook reclamebureau Armando Testa sloeg terug. Het kocht vorige week een pagina aan advertentieruimte in dagblad Il Corriere della Sera en schreef dat het maar om een presentatie ging; de campagne is nog niet gelanceerd. En: ‘Wanneer een campagne voor de promotie van toerisme de muur van onverschilligheid breekt en zo’n vurig cultureel debat ontketent, is dat iets positiefs. (…) Armando Testa zegt dankjewel, en Venus met ons. In vijfhonderd jaar was er niet zo veel over haar gepraat. Als dat geen wonder is.’