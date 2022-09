Toen mystieke Egyptische hiërogliefen gewoon woorden bleken te zijn

In het kielzog van Napoleon legden Franse geleerden Egyptische cultuurschatten vast, zoals in deze gravure van bas-reliefs in het heiligdom Wadi Es-Sebua uit ‘Antiquités de la Nubie ou Monuments inedits du bord du Nil’ (1822). Beeld De Agostini via Getty Images

“Je tiens l’affaire!” (Ik snap het!). Onder het uitschreeuwen van deze kreet stormde op 14 september 1822 de toen 32-jarige Jean-François Champollion, hoogleraar oosterse talen aan de Universiteit van Grenoble, het huis van zijn broer in Parijs binnen. Niet veel later zakte hij van uitputting op de vloer ineen.

Nog geen twee weken later, op 27 september, wist ook de rest van de wereld dat het hem gelukt was. Vijftien jaar nadat hij als zestienjarige, tijdens een voordracht voor de academie van Grenoble, vol bravoure zijn toehoorders had laten weten dat hij ooit het raadsel van de Egyptische hiërogliefen zou oplossen, presenteerde hij voor een groot internationaal gezelschap – er waren met spoed geleerden uit heel Europa naar Parijs afgereisd om hem te horen spreken – zijn Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques. In dit aan Bon-Joseph Dacier, secretaris van de invloedrijke Académie des inscriptions et Belles-Lettres gerichte pamflet beschrijft Champollion het taalkundige systeem dat achter het, tot dan toe als louter symbolische of magische tekens beschouwde hiërogliefenschrift van het oude Egypte, verscholen lag. “Hiërogliefen stellen geen symbolen voor maar klanken, die op verschillende manieren worden geschreven.” Aldus Champollion tegen zijn ademloos luisterend gehoor.

Steen van Rosetta

Champollion (1790-1832) was tot deze opzienbarende conclusie gekomen door het twintig jaar lang heel nauwkeurig bestuderen van de beroemde Steen van Rosetta. Deze steen, in 1799 gevonden door Franse geleerden die in het kielzog van Napoleons leger tussen de jaren 1798 en 1801 in heel Egypte oudheden beschreven en verzamelden, bevatte namelijk een inscriptie in drie antieke schriften, het (Oud-)Grieks, het hiëroglifisch Egyptisch en het zogeheten Demotisch, een cursief geschreven vorm van het oud-Egyptisch. Vanaf het allereerste moment waren alle Franse geleerden ervan overtuigd dat deze steen weleens de sleutel zou kunnen bevatten voor het ontcijferen van de hiërogliefen.

De bestudering van de teksten op de steen liepen echter direct vertraging op omdat dit monument na de overeenkomst van 1801, waarbij Egypte door de Fransen aan de Engelsen werd overgedragen, Engels bezit was geworden.

Franse geleerden hadden daarna nog slechts de beschikking over kopieën van de teksten. Een van die kopieën kwam in 1802 in het bezit van Champollions oudere broer Jacques-Joseph. Jean-François die op dat moment bij zijn broer in Grenoble woonde raakte onmiddellijk in de ban van de steen. En hij besloot dat de bestudering van de Steen van Rosetta zijn doel zou worden in het leven. ‘Ik wilde vanaf dat moment mijn leven wijden aan het ontcijferen van de tekens op deze steen en aan de bestudering van het land waar de menselijke cultuur voor het eerst tot uitzonderlijke bloei komt,’ schreef hij jaren later in een brief aan een collega.

Jean François Champollion. Beeld Corbis via Getty Images

Koptisch

In 1808 – hij was 18 jaar oud – zette hij een eerste stap in de, naar later zou blijken, juiste richting. Voor het eerst besefte hij namelijk dat het hiërogliefenschrift een relatie heeft met het Koptisch, de religieuze taal van de grote christelijke minderheid in Egypte. Het Koptisch dat geschreven wordt met Griekse letters, blijkt een voortzetting te zijn van de taal die de oude Egyptenaren spraken.

In 1810 deed hij een volgende stap. Hij zag in dat het hiërogliefenschrift zowel fonetisch als ideografisch moest zijn: sommige hiërogliefen stellen klanken voor, terwijl andere juist beeldwaarde hebben en concepten uitdrukken. Maar tot een echte doorbraak in de ontcijfering leidde het niet omdat hij dacht dat slechts een heel beperkt aantal hiërogliefen een fonetische waarde konden hebben. Het overgrote deel zou uit ideogrammen (beeldtekens) bestaan.

Toen volgde de grote ontdekking. Na een telling van het aantal woorden bleek dat de Steen van Rosetta 486 Griekse woorden bevat en maar liefst 1419 hiërogliefen. Maar hoe kunnen 486 woorden bijna drie keer zoveel begrippen vertegenwoordigen? Champollion besefte opeens dat heel veel meer hiërogliefen louter klankwaarden moesten hebben. Voor het eerst kwam ook bij hem het idee op van een uitgebreid hiëroglifisch alfabet.

Toen hij de schriftsoorten op de Steen van Rosetta verder vergeleek ontdekte hij, via een vergelijking met het Koptisch, dat verschillende hiërogliefen soms dezelfde klankwaarde kunnen hebben. Waarmee het probleem van het grote aantal verschillende hiërogliefen deels werd opgelost.

Wat hij door zijn perfecte kennis van het Koptisch ook ontdekte was dat als het Koptisch een voorzetting is van het Oud-Egyptisch er in die laatste taal, die dus met hiërogliefen werd geschreven, geen klinkers in het schrift werden gebruikt.

Cartouche

Al deze nieuwe ideeën toetste hij vervolgens aan de hiërogliefen die staan in de zogenaamde cartouche, een ovaal afgesloten met een verticale streep. Eerder onderzoek had al aangetoond dat in cartouches altijd de naam van de Farao wordt vermeld. Omdat in de cartouche op de Steen van Rosetta de naam van Ptolemeüs moest staan – dat wist hij uit de Griekse tekst – kon Champollion opeens met behulp van de Griekse uitspraak ‘Ptolemaios’ zien welke hiërogliefen staan voor de klanken P, T, L, M en S.

Na de bestudering van een aantal afbeeldingen afkomstig uit de tempel van Dendera, waarin hemellichamen worden afgebeeld, kwam hij erachter dat er ook nog ‘stomme tekens’ bestaan: tekens die geen klankwaarde en ook geen ideografische waarde hebben maar ‘slechts’ iets vertellen over het woord waar ze achter staan. Deze klankloze hiërogliefen worden tegenwoordig ‘determinatieven’ genoemd.

Toen hij rond 1820 in het bezit kwam van een aantal teksten waarin onder andere de namen van Ramses en Seti voorkwamen, wist hij door alle gegevens met elkaar te combineren zoveel afzonderlijke ‘letters’ te herkennen dat hij in staat was om een ‘volledig’ hiëroglifisch alfabet samen te stellen.

Hoewel lang niet iedereen in één keer overtuigd was van Champollions ontdekking begonnen vrijwel direct na de publicatie van zijn pamflet geleerden in heel Europa zijn ‘alfabet’ toe te passen. En toen bleek algauw dat vrijwel alle Egyptische inscripties opeens ‘leesbaar’ werden. En Champollion werd met lof bedolven.

“Terecht,” zegt ook Olaf Kaper, hoogleraar Egyptologie aan de Universiteit van Leiden. “Zijn ontdekking is echt een van de belangrijkste die er ooit op taalkundig gebied is gedaan. Want alles wat wij nu van het oude Egypte weten hebben we aan hem te danken. Zonder zijn ontdekking zouden de Egyptische geschiedenis en hun cultuur nog steeds in duisternis gehuld zijn.”