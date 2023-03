Tinubu nieuwe president Nigeria, maar tegenpartijen claimen manipulatie

Bola Ahmed Tinubu nadat hij werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Nigeria. Beeld REUTERS

“Emi lo kan,” was de verkiezingsleus van Bola Tinubu – het is mijn beurt. En dat werd het.

Na vier dagen tellen, werd Nigeria woensdagochtend wakker met een nieuwe gekozen president. De 70-jarige Tinubu, van de regeringspartij APC, had volgens de nationale kiescommissie in totaal 8,8 miljoen stemmen gekregen, tegenover 6,9 miljoen voor Atiku Abubakar van de Democratische Volkspartij en 6,1 miljoen voor Peter Obi van de Arbeiderspartij.

Tinubu neemt het presidentschap over van zijn partijgenoot Muhammadu Buhari, die zich na twee ambtstermijnen zich niet meer opnieuw verkiesbaar kon stellen. “Ik ben vereerd dat u mij hebt gekozen om te dienen als de 16de president van onze geliefde republiek,” sprak Tinubu woensdag in een tv-toespraak.

Kingmaker

De steenrijke, voormalige gouverneur van Lagos stond dit keer voor het eerst op het stembiljet, maar is zeker geen onbekende in de Nigeriaanse politiek. Achter de schermen was hij jaren een van de meest invloedrijke politieke figuren van Nigeria. Een kingmaker, werd hij genoemd. Door zijn steun won de vertrekkende president Buhari twee keer en sinds 2007 heeft elke kandidaat gewonnen die Tinubu naar voren schoof voor het gouverneurschap van Lagos.

Tinubu wordt geroemd om zijn aanpak – als gouverneur van Lagos– van een aantal van de belangrijkste problemen van de grootste stad in Nigeria, zoals het terugdringen van criminaliteit, afvalinzameling en verkeer. Maar waarnemers uit binnen- en buitenland betwijfelen of Tinubu, die in het verleden is beschuldigd van corruptie, over de kwaliteiten beschikt om Nigeria te verbinden en uit de turbulente periode te sleuren die het land doormaakt.

Ontvoeringen

Nigeria, de grootste economie van Afrika met de meeste inwoners (230 miljoen) van het continent, kampt met economische stagnatie en toenemende onveiligheid door islamitisch terrorisme, ontvoeringen en separatistische bewegingen.

Die groeiende onvrede werd ook weerspiegeld in de verkiezingsuitslag. Niet eerder sinds het einde van de militaire dictatuur in Nigeria in 1999 lag de uitslag zo dicht bij elkaar. Deels heeft de nieuwe president zijn winst te danken aan het feit dat de oppositie verdeeld was tussen twee partijen.

In zijn tv-toespraak zei Tinubu een president voor alle Nigerianen te zijn en riep op tot samenwerking met de oppositie. “Tijdens de verkiezingen waren we tegenstanders, maar jullie waren nooit mijn vijand. Nigeria is de enige natie die we hebben. Het is één land en we moeten het samen opbouwen.”

Die oproep deed hij niet voor niets. Nog voor de uitslag claimden de twee grote oppositiepartijen dinsdagavond dat de uitslag is gemanipuleerd en ‘niet de wensen van de Nigerianen uit de peilingen laten zien’. Volgens hen zou zijn gesjoemeld tijdens het tellen van de stemmen, dat door technische problemen erg lang duurde.

Kleinschalige protesten

De oppositiepartijen willen een nieuwe verkiezing zien, al lijkt dat niet erg kansrijk. De Nigeriaanse kiescommissie spreekt de bezwaren over fraude tegen en heeft de aanklacht verworpen. Verwacht wordt dat de oppositie de uitslag zal uitvechten in de rechtbank. Dat is in het verleden vaker gedaan in Nigeria, maar nooit met succes.

In de Nigeriaanse hoofdstad Abuja vonden woensdag kleinschalige protesten plaats. Gevreesd wordt door het politieke leiderschap, maar ook door buurlanden, dat de twijfel over de uitslag kan omslaan gewelddadige protesten.

Het West-Afrikaanse regionale blok Ecowas riep de politieke partijen in Nigeria op om hun achterban niet te veel op te hitsen en af te zien van provocerende taal, die ‘de politieke spanningen, verdeeldheid en geweld in deze kritieke fase alleen maar zou verergeren’, zei de groep in een verklaring