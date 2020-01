Tinder komt met paniekknop voor onveilige dates

Martin BUREAU / AFP Beeld AFP

Voorlopig is de paniekknop alleen in Amerika te gebruiken, maar moederbedrijf IAC wil de maatregel uiteindelijk ook in andere landen beschikbaar maken. Amerikaanse gebruikers die toegang tot de alarmknop willen, moeten daarvoor eerst een andere app downloaden. Daarin vullen ze in met wie ze waar en wanneer afspreken. Op die manier weten eventuele politiediensten waar ze naartoe moeten.

Als een gebruiker de paniekknop indrukt, krijgt ze een sms’je. Reageert de gebruiker daar niet op, dan wordt ze gebeld. Als er ook niet wordt opgenomen, dan worden alarmdiensten ingeschakeld.



Valse identiteit

Behalve een veiligheidsknop komt Tinder ook met andere functies om hun gebruikers zoveel mogelijk te beschermen. Zo komt er een fotoverificatie waarmee de app controleert of de persoon achter het profiel ook daadwerkelijk de persoon is van op de foto’s. Als dat zo is, krijgt de gebruiker een vinkje. Het doel is om catfishing – een valse identiteit aannemen op sociale media – te voorkomen.

Verder komt Tinder met een tool waarmee de app vervelende berichten opspoort. Als de app vermoedt dat een gebruiker iemand lastigvalt, krijgt de ander de vraag of ze deze persoon willen melden zodat hiertegen maatregelen kunnen worden genomen.

Verkrachting

De laatste tijd zijn apps zoals Tinder en Grindr regelmatig negatief in het nieuws geweest omdat afspraken via de apps uit de hand liepen. Datingapps blijken namelijk ook het jachtterrein van verkrachters en oplichters. Zo moest een beruchte tinderaar uit Vlissingen zeven jaar brommen voor het verkrachten van vier vrouwen. Van de verkrachting van twee vrouwen is de man vrijgesproken.

Hij ontmoette zijn slachtoffers via datingapps als Tinder. Internationaal lijkt er zelfs een verband te zijn tussen de toename van online daten en meldingen van verkrachtingen.