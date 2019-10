Timmermans officieel eerste vicevoorzitter Europese Commissie

Frans Timmermans is gekozen tot eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Beeld EPA

De Nederlander wordt volgens de planning vanaf 1 november verantwoordelijk voor het Europese klimaatbeleid.

Een hoorzitting van drie uur in het parlement bracht Timmermans dinsdagavond ondanks een aantal kritische vragen niet in moeilijkheden. De coördinatoren van de politieke groepen in het parlement gaven woensdag het verlossende woord. “Hij is de juiste man voor de baan.”

De meeste grote partijen gaven hun steun aan de PvdA-politicus. Onder meer de conservatieve ECR-fractie, waar Forum voor Democratie in zit, deed dat niet, net zo min als de Europese fractie van de Partij voor de Dieren. Europarlementariër Anja Hazekamp vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Timmermans niet van plan is om EU-miljoenen voor vleesreclames te schrappen.