Timmermans geen voorzitter Europese Commissie

Frans Timmermans. Beeld EPA

Dinsdagavond om 19.00 uur, na drie dagen onderhandelen, presenteerde de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk de vier namen waar iedereen op zat te wachten. Behalve Von der Leyen, zijn dat Charles Michel als de opvolger van Tusk, de Spaanse socialist Josep Borrell als Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse Zaken en de Franse Christine Lagarde als president van de Centrale Bank.

Frans Timmermans maakte een serieuze kans op de belangrijkste baan van Europa, maar staat nu dus met lege handen. Vanmiddag ging het gerucht dat hij wel in de race is voor een van de twee vicevoorzitterschappen van de Commissie, samen met de liberale Margrethe Vestager.

Dat is precies de functie die Timmermans de laatste vijf jaar ook al vervulde, maar, zo zegt een bron dicht bij de onderhandelingen, ‘er wordt aan gedacht om deze baan meer cachet te geven’. De functienaam zou dan bijvoorbeeld kunnen worden: senior vicepresident. Dat klinkt goed, zeker als de baan groot inhoudelijk gewicht krijgt, maar uiteindelijk is niet waar Timmermans op mikte.

‘Diep teleurgesteld’

De voordracht van Von der Leyen is ook een klap in het gezicht van voor de Europese sociaaldemocraten. Ze laten weten ‘diep teleurgesteld’ te zijn. Niet alleen grijpt hun kandidaat Frans Timmermans naast de topbaan, ook heeft de christendemocraat Von der Leyen geen campagne gevoerd voor de topfunctie van ‘Spitzenkandidaat’. En deze twee grootste partijen hameren er al maanden op dat dat wel het geval moet zijn, omdat dit democratischer zou zijn.

“Het is onaanvaardbaar dat de populistische regeringen in de Europese Raad de beste kandidaat uitsluiten omdat hij zich sterk heeft gemaakt voor de rechtsstaat en onze gedeelde Europese waarden,” aldus Iratxe García, fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Zij doelt daarmee onder meer op de steun van Hongarije en Polen voor de Duitse bewindsvrouw. García levert hiermee ook kritiek op de Spaanse premier Pedro Sánchez, die als sociaaldemocraat heeft onderhandeld over de verdeling van de topfuncties.

Of Van der Leyen daadwerkelijk de baas van Europa wordt, is overigens nog niet helemaal zeker. Het parlement moet ook nog instemmen met de voordracht en er is meer weerstand tegen de Duitse Defensieminister. Ook de Groenen zien haar vooralsnog niet zitten.