Time roept klimaatactivist Greta Thunberg uit tot persoon van het jaar

Beeld Time Magazine

Thunberg staat volgens het Amerikaanse tijdschrift symbool voor de ‘kracht van de jeugd’. Niet eerder is zo’n jong iemand gekozen als persoon van het jaar.

Het is voor de 92ste keer dat Time een persoon of beweging van het jaar benoemt. De eerste, in 1927, was luchtvaartpionier Charles Lindbergh.

Er zit geen prijs verbonden aan de titel. Het geldt als erkenning van een persoon of beweging die in dat jaar het meeste invloed heeft gehad op het nieuws. Dat hoeft niet per se in positieve zin te zijn.

Vorig jaar ging de titel naar de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en andere journalisten die strijden of streden om de waarheid boven tafel te krijgen. In 2018 stonden de voorgangers van de #MeToo-beweging op de cover van het blad.