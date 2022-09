Tijdens de begrafenis van de koningin wordt alles in Engeland stilgelegd

Sluitingsbrief van een postkantoor in Eton, Verenigd Koninkrijk. Beeld Mark Kerrison / In Pictures via Getty Images

Vakantievierders kregen van Center Parcs een onverwacht bericht. Op maandag 19 september, de dag van de begrafenis van koningin Elizabeth II, moeten gasten ergens anders onderdak vinden. Uit respect voor de overleden monarch gaan de parken in het Verenigd Koninkrijk 24 uur dicht. De vrees om als respectloos naar het koningshuis te worden gezien, woog zwaarder dan het comfort van de klanten.

Na een bombardement aan klachten deed het vakantiepark toch water bij de wijn. Mensen met een doorlopende boeking mogen blijven, maar nieuwe gasten zijn dinsdag pas welkom. Het vakantiepark is niet het enige bedrijf dat rekening houdt met de begrafenis. Talloze concerns buitelen over elkaar heen om de toorn van de natie ontwijken. Zelfs de Met Office, het Britse KNMI, gaat erin mee. Tot na de uitvaart blijft het weerbericht beperkt tot één dagelijkse voorspelling.

Huisartsen en ziekenhuizen

Ook huisartsen maken geen uitzondering. Praktijken schrappen afspraken zonder mededogen. In ziekenhuizen worden operaties uitgesteld. Artsen en specialisten ontvangen geen patiënten voor controles. Dat de wachttijd bij zorgstelsel NHS soms zes maanden bedraagt, wordt opzijgeschoven. Op sociale media speuren burgers naar overtreders. Wie niet actief rouwt, wordt weggezet als verrader.

De BBC maakt sinds het overlijden van de monarch onafgebroken een diepe buiging. Sky volgt de staatszender in de continue registratie van de processies en voorbereidingen van de begrafenis. Presentatoren die een kritische kanttekening plaatsen of niet met gedragen stem elke snipper verslaan, worden van het scherm gehaald. Naga Munchetty, befaamd om haar cynische humor, moest haar plek bij BBC Breakfast tijdelijk opgegeven nadat de kijkers haar als rude bestempelden.

Zwarte achtergrond

Wie meer van de wereld wil weten dan de laatste stand van zaken rond de queue, de rij langs de Theems waarin tienduizenden mourners wachten om langs de kist van de Queen te lopen, moet overschakelen naar Al Jazeera. De Engelse voetbalcompetitie ligt grotendeels stil. Sportscholen sturen e-mails met een zwarte achtergrond, waarin staat dat op maandag niemand naar binnen kan.

Het merendeel van de grote supermarkten blijft dicht. Warenhuizen gaan ‘uit respect voor de koningin’ op slot. Ook Apple en Ikea voegen zich naar het dringende verzoek van de overheid om vestigingen dicht te houden. McDonald’s laat tot na afloop van de plechtigheid in Westminster Abbey geen publiek toe.

Van een verplichting is geen sprake, al geldt maandag als een Bank Holiday. Werkgevers hoeven hun personeel niet vrij te geven, maar weinigen durven tegen de stroom in te zwemmen. Een venijnige hashtag kan in een vloek en een zucht leiden tot een boycot.