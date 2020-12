Tijdelijk gat in EU-wet geeft kindermisbruikers vrij spel

Beeld ANP XTRA

Het gaat met name om webmail , berichtendiensten als Facebook Messenger en Yahoo Messenger en internettelefonie zoals Skype. Een aantal aanbieders maakt al jaren gebruik van bepaalde software om automatisch seksueel misbruik van kinderen op te sporen en te melden aan justitie. Ze kunnen bijvoorbeeld snel nieuwe beelden opvissen en gesprekken achterhalen waarin kinderen worden verleid tot seksuele handelingen (‘grooming’).

Onbedoeld

Maandag wordt een nieuwe, strenge e-privacywet van kracht. “Op zich een goede wet,” zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, die zitting heeft in de commissie voor Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. “Maar ze heeft wel als onbedoelde consequentie dat de scans van dit soort bedrijven illegaal worden. Vanwege de privacy van de gebruiker, hoe raar het ook klinkt.”

Er komt nieuwe wetgeving aan die dit probleem moet oplossen, want iedereen is het erover eens dat dit een slechte zaak is. Die wet wordt echter pas komende zomer van kracht. Dat betekent dat er een ‘juridisch vacuüm’ ontstaat. Lenaers: “Middenin een lockdown dus, waarin heel veel kinderen online zijn.”

‘Rijkelijk laat’

Volgens de CDA’er is dit al een tijdje bekend in Brussel. De Europese Commissie heeft weliswaar in september een voorstel ingediend voor een soort tijdelijke wetgeving, maar dat was ‘rijkelijk laat’. Ook het Europees parlement handelt wat Lenaers betreft niet snel genoeg. “De sociaaldemocraten hameren heel erg op privacy. En dat is natuurlijk zeer terecht. Een bedrijf als Facebook is nu eenmaal niet primair gericht op het beschermen van onze privacy. Maar het is onverteerbaar dat de instrumenten die de online-platforms nu juist zelf vrijwillig gebruiken uit hun handen worden geslagen. Zeker als je ziet dat het online misbruiken van kinderen in deze coronaperiode gigantisch is toegenomen. Dat is extra cru.”

Sterker nog, zegt Lenaers: “Als bedrijven in deze tussenperiode doorgaan met het opsporen van kindermisbruik, dan zijn ze strafbaar. Dit is helaas echt een voorbeeld van slecht Europees bestuur.” In de week van 11 januari staat het opnieuw op de agenda in Brussel. Inmiddels hebben ook veel kinderbeschermingsorganisaties aan de bel getrokken.