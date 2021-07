Tientallen tolken van Nederlandse militairen nog steeds vast in Afghanistan

De situatie in Afghanistan is sinds de terugtrekking van de Amerikanen en andere Navotroepen steeds onveiliger geworden. Beeld Reuters

Na het vertrek van Nederlandse militairen uit Afghanistan vorige maand, zei demissionair minister Ank Bijleveld dat ze haar ‘stinkende best’ zou doen om de tolken naar Nederland te halen. De Tweede Kamer had hier op aangedrongen. ‘Het is een zaak van leven of dood,’ klonk het meermaals.

De situatie in het land is sinds de terugtrekking van de Amerikanen en andere Navotroepen steeds onveiliger geworden. De Taliban wint als gevolg van de terugtrekking terrein. Het aantal burgerdoden is de afgelopen maand volgens de VN gestegen.

De betrokkenen hebben een aanvraag ingediend bij Defensie, maar moeten voor zichzelf en hun gezin nog paspoorten krijgen van de Afghaanse overheid. Deze hobbel neemt vaak enige tijd in beslag, maar we mogen ze niet zonder paspoort en visum meenemen, zegt een woordvoerder van Defensie naar aanleiding van een artikel in Trouw.

Het ministerie stelt (deels online) de identificatie vast, om te controleren of de betrokkene echt een tolk was. Ook is het soms lastig vast te stellen hoeveel kinderen er zijn. Daarna worden de benodigde papieren aangevraagd, met hulp van de Nederlandse ambassade, waar ook is opgeschaald.

Asielprocedure

Inmiddels zijn ruim honderd tolken en hun familie in Nederland, zegt Defensie. Begin juni waren dat er nog 68. In Nederland gaan ze naar de opvanglocatie in Ter Apel, waar ze een asielprocedure ingaan. Defensie houdt contact daarover met de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

In totaal hebben volgens Defensie 273 tolken voor de Nederlanders gewerkt de afgelopen twintig jaar. Zij vallen onder de speciaal opgezette tolkenregeling. Maar een deel van hen heeft ook voor andere landen gewerkt, zoals in Uruzgan, waar Nederland maar vier jaar actief was. Mogelijk hebben tolken in deze landen asiel gevraagd, zegt de woordvoerder. Daar is volgens hem geen overzicht van.

Het komt ook voor dat de tolken niet weg willen of mogelijk pas later. Volgens Defensie worden de laatste tijd, sinds het onveiliger wordt, meer valse aanvragen ingediend.