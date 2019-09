Tientallen mensen vast op brandende boot nabij Los Angeles

Uit tweets van de kustwacht blijkt dat er al enkele bemanningsleden gered zijn, maar gevreesd wordt dat er tientallen passagiers nog in levensgevaar zijn.

Volgens de kustwacht waren er 34 mensen aanwezig op de brandende boot. Vijf van hen zijn gered, één persoon raakte lichtgewond. Betrokken brandweerlieden stellen dat er al enkele doden te betreuren zijn. De kustwacht kan nog geen duidelijkheid geven over het aantal slachtoffers en doorzoekt op dit moment het water rondom de brandende boot, in de hoop passagiers op te kunnen pikken. De reddingsacties verlopen moeizaam, mede doordat het erg mistig is rondom de boot.

