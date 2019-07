Tientallen lichamen geborgen bij Libië

Reddingswerkers voor de kust van Libië. Beeld anp

Overlevenden zeggen dat honderden mensen aan boord waren van het vaartuig. De internationale organisatie voor migratie (IOM) meldde eerder dat ongeveer 145 mensen waren gered en naar schatting 110 personen worden vermist.

De boot met de migranten begon ongeveer anderhalf uur na vertrek water te maken, zegt overlevende Abdallah Osman. Volgens de Eritreeër passeerde ook een schip, maar de bemanning van dat vaartuig zou niets hebben ondernomen. “We dachten dat ze ons gingen redden, maar de mensen aan boord keken alleen maar toe.”

De drenkelingen zouden uiteindelijk zes tot zeven uur in het water hebben gelegen. In die periode zouden mannen, vrouwen en kinderen zijn verdronken. “Kort na zonsopkomst kwamen vissers met hun kleine bootjes. Ze namen ons mee naar de wal, vijf mensen per keer,” zegt de 28-jarige Osman.

De vissers hadden al gemeld dat het water vol lichamen lag. Een medewerker van de kustwacht, die anoniem wilde blijven, zei tegen AFP dat zijn organisatie de middelen niet heeft voor een grote zoektocht. “We moeten wachten tot de zee de lichamen terugbrengt.”

Libië is een belangrijk vertrekpunt is voor migranten die Europa willen bereiken. Zij proberen vaak de Middellandse Zee over te steken met boten die niet zeewaardig zijn.