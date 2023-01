Tientallen Iraniërs demonstreren in Den Haag tegen executies

Zaterdag werd gedemonstreerd in Den Haag tegen de executies in Iran. Beeld ANP / EPA

De twee waren volgens het regime in Teheran betrokken bij de moord op een militair tijdens een demonstratie.

De bijeenkomst was georganiseerd door de vereniging van Iraanse Academici in Nederland. De demonstranten zwaaiden met vlaggen en hielden foto’s van de geëxecuteerde mannen omhoog. Ze riepen leuzen als: ‘Stop executions in Iran” en “Khamenei moordenaar.’

Met deze executies zijn er nu in totaal vier voltrokken doodvonnissen door het regime bekendgemaakt. Ook drie andere mensen zijn in deze zaak veroordeeld tot de doodstraf, nog eens elf hebben celstraffen opgelegd gekregen.

De organisatie van het protest wil Nederland en de Europese Unie ertoe bewegen harder op te treden tegen het regime in Iran. Inmiddels heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra de Iraanse ambassadeur ontboden vanwege de executies. Hij roept alle EU-lidstaten op om hetzelfde te doen.

Protestgolf

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. De protestgolf, de grootste die het land in jaren heeft gezien, begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

Zij stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen. Bij de protesten zijn inmiddels duizenden mensen opgepakt. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn honderden betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.

