Tientallen gewonden door aardbeving in Albanië

Het dak van een gebouw stortte door de aardbeving in en kwam neer op een auto terecht gekomen. Beeld AFP

De aardschok deed zich voor op zo’n 30 kilometer ten westen Tirana op een diepte van 10 kilometer, aldus de Amerikaanse seismologische dienst USGS.

Volgens het ministerie van Defensie zijn er geen doden gevallen. Bewoners melden dat de schok sterk in Tirana werd gevoeld. Veel mensen renden in paniek hun huis uit. Ook in andere plaatsen raakten mensen in paniek. In het plaatsje Helmes, 10 kilometer van Tirana, zijn tien huizen ingestort.

In de kustplaats Durres, de op een na grootste stad van het land, zijn scheuren in de gevels van gebouwen ontstaan. ook zijn veel ramen gesneuveld. Ook is volgens lokale media sprake van stroom- en telefoonstoringen in verschillende plaatsen in het land.

Beeld AFP